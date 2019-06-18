В Кыргызстане начали процесс по лишению Атамбаева президентской неприкосновенности

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danilov 18 Июня 2019 в 10:04:22
В рамках расследования дела о ТЭЦ Бишкека бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев обвиняется в коррупции, пишет КирТАГ.
"В рамках уголовного дела по модернизации ТЭЦ Бишкека дело по Атамбаеву выделено в отдельное производство. Он обвиняется в коррупции. Факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и материалы дела отправлены в генпрокуратуру", – сообщил замглавы начальника следственного управления Госкомитета национальной безопасности Сагынбек Самидин уулу.
Среди обвиняемых по делу о коррупции на ТЭЦ – бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков, депутат Осмонбек Артыкбаев, бывший глава "Нацэнергохолдинга" Айбек Калиев, экс-глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов и другие.
В законодательном органе страны – в Жогорку Кенеше прошло первое заседание комиссии по лишению статуса неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева. Комиссия через 7 дней должна дать своё заключение, после которого будет решаться вопрос о возможности выдвижения обвинений против Атамбаева.
Как отмечает Sputnik-Кыргызстан, кыргызские депутаты обвиняют Атамбаева в причастности к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, ремонте Государственного исторического музея, строительстве альтернативной дороги север – юг и реализации энергетического проекта ЛЭП "Датка — Кемин".
В конце мая Алмазбек Атамбаев покинул пост председателя Социал-демократической партии и приостановил членство в её рядах. Это произошло в связи с предстоящим вступлением в силу поправок к закону "О гарантиях деятельности президента", по которым экс-главе страны запрещено заниматься политикой.
В апреле на съезде партии делегат Муратбек Турдубаев сказал, что Алмазбек Атамбаев полностью узурпировал партию.
Суд Бишкека обязал бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева выплатить 300 тысяч сомов (1,6 млн тенге) трём оппозиционным политикам. В феврале бывший генеральный прокурор страны Азимбек Бекназаров, бывший спикер парламента Ахматбек Келдибеков и экс-глава ГКНБ Кенешбек Дуйшебаев подали иск, где требовали взыскать с Атамбаева и учреждённой им телекомпании "Апрель" 18 млн сомов (97,5 млн тенге). Они посчитали, что высказанные бывшим президентом в интервью телекомпании в декабре 2018 года заявления порочат их честь и достоинство.
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Цитата: shlenchak от 18.06.2019 05:15:05
ох осиное гнездо ворошат, а нашим слабо?)))
ох осиное гнездо ворошат, а нашим слабо?)))
А у нас и в России специально для того, что-бы не случилось такого придумали пожизненную неприкосновенность для бывшего и даже для членов его семьи.