Во Франции арестовали экс-главу UEFA Мишеля Платини

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danilov 18 Июня 2019 в 16:27:24
Бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини взяли под стражу, сообщает Mediapart.
Экс-чиновника арестовали по подозрению в коррупции во время выбора места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года. Предполагается, что результаты голосования в декабре 2010 года были фальсифицированы, в результате чего Катар получил право на проведение главного футбольного турнира четырёхлетия.
Несколько спортивных чиновников обвинили представителей Катара в подкупе. В британских СМИ появились сообщения о том, что бывший член исполкома FIFA Мохаммед Бин Хаммам заплатил более 5 млн долларов чиновникам, чтобы выборы прошли в пользу Катара, сообщает "Коммерсантъ".
По делу допрошен бывший глава МВД Франции Клод Геан, который был ближайшим соратником экс-президента Николя Саркози. Геан находится в статусе "свободного подозреваемого".
В мае 2015 года в Цюрихе по подозрению в коррупции были задержаны несколько высокопоставленных чиновников FIFA, после чего началось масштабное международное расследование. В рамках разбирательства Зепп Блаттер и Мишель Платини были отстранены от футбольной деятельности на восемь лет.
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 18.06.2019 в 20:30:41 # 724272
Теперь в роли хозяйки мундиаля.
По идее британцы должны дожать их.
Или на крупные бабки выставить ближневосточных пиратов. Британцы все таки пираты покруче будут.