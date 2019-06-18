Руководителей Мангистауского филиала "Казавтожол" подозревают в хищении 500 млн тенге

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danilov 18 Июня 2019 в 16:29:03
Директора Мангистауского областного филиала АО "НК "Казавтожол" и его заместителя подозревают в получении взяток и хищении бюджетных средств на сумму 500 млн тенге, сообщили в Антикоррупционной службе.
"Их подозревают в системном получении взяток на сумму 6 млн тенге от подрядных организаций за подписание фиктивных актов выполненных работ при строительстве автодорог в Мангистауской области", – говорится в сообщении.
В Антикоррупционной службе отметили, что подозреваемые руководители областного филиала, подписывая фиктивные акты, похитили в общей сложности более 500 млн тенге бюджетных средств.
"Они водворены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается", – отмечается в сообщении ведомства.
Ранее в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции РК сообщили о задержании заместителя руководителя областного филиала АО "НК "Казавтожол". Его подозревают в получении взяток в сумме более миллиона тенге от подрядчиков за непривлечение к административной ответственности и незаконное лоббирование интересов при проведении госзакупок.
https://informburo.kz/novosti/rukovoditeley-mangistauskogo-filiala-kazavtozhol-podozrevayut-v-hishchenii-500-mln-tenge-91517.html
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