Экономили на качестве дорог

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danilov 18 Июня 2019 в 16:29:39
Отмечается, что он получал вознаграждения в период с декабря 2018 года по апрель 2019 года от директора ТОО "Казахдорстрой" Загапара Дощанова за разрешение использовать при строительстве дорог более дешёвые материалы. Общая сумма взяток составила 2 млн тенге. Загапар Дощанов также незаконно участвовал в предпринимательской деятельности.
"12 июня Талдыкорганский городской суд приговорил Сахи Кенжегула к штрафу в размере 40 млн тенге. Взяткодатель Загапар Дощанов приговорён к штрафу в размере 30 млн тенге", – говорится в сообщении.
Также осуждённые пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Штраф они должны выплатить в течение года, иначе это наказание заменят лишением свободы.
https://informburo.kz/novosti/ekonomili-na-kachestve-dorog-v-almatinskoy-oblasti-vynesli-prigovor-direktoram-stroykompaniy.html