 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Закона.Нет
На 500 тысяч тенге оштрафованы игравшие в карты в машине мужчины в СКО
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Manitu 20 Июня 2019 в 12:01:46
Игра в карты на деньги дорого обошлась нескольким жителям Северо-Казахстанской области. В доход государства они должны выплатить по 505 000 тенге, передает Today.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Четыре административных дела по части 1 статьи 444 КоАП – Участие в азартных играх (на деньги, вещи и иные ценности) в неотведенных для этого местах, а равно принятие ставок на спортивные и иные состязания лицами, не имеющими на то специального разрешения – рассматривали в суде района Шал акына.
Судом установлено, что граждане Т., Э., С., Б. и Т., находясь в салоне машины Audi 100, играли в азартную игру "Ази" на деньги. В автомобиле обнаружены и изъяты игральные карты и денежные средства номиналом 50 и 100 тенге. Указанные лица были доставлены в ОП района Шал акына, где дали признательные показания. В суде лица вину не признали, им назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 МРП (505 000 тенге) в доход государственного бюджета, с конфискацией", – сообщили в суде.

Постановления в законную силу пока не вступили.
http://today.kz/news/kriminalnyie-novosti/2019-06-18/779073-na-500-tyisyach-tenge-oshtrafovanyi-igravshie-v-kartyi-v-mashine-muzhchinyi-v-sko/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Yerla 20.06.2019 в 12:08:56   # 724439
неее .. не правильный заголовок .. должен был быть примерно таким: В СКО сотрудниками КНБ/УБОП/ .. или еще кем, была раскрыта яичека подпольного казино на базе автомашины АУДИ 100
поощрить (14) | покарать
  Aлекс 20.06.2019 в 12:17:27   # 724441
После таких новостей хочется спросить: нашим правоохранителям заняться нечем? Раскрываемость преступлений низкая, а они "палки" себе зарабатывают, ИБД одним словом.
поощрить (5) | покарать
  temirlann 20.06.2019 в 12:33:20   # 724443
Смеяться или плакать от наших полицейских и судьей. Им самим не смешно?
поощрить (5) | покарать
  shy_ric 20.06.2019 в 12:44:16   # 724445
я так понимаю таксисты от нечего делать играли в карты на интерес... по 50-100 тенге мдяяяя
поощрить (5) | покарать
  DITRX 20.06.2019 в 13:02:51   # 724449
Quote:
Четыре административных дела по части 1 статьи 444 КоАП – Участие в азартных играх (на деньги, вещи и иные ценности) в неотведенных для этого местах,

Мне интересно почему букмекерские конторы не трогают или они не подпадают под эту статью ?
поощрить | покарать
  Nafis 20.06.2019 в 13:26:02   # 724451
Цитата: DITRX от 20.06.2019 07:02:51
Quote:
Четыре административных дела по части 1 статьи 444 КоАП – Участие в азартных играх (на деньги, вещи и иные ценности) в неотведенных для этого местах,

Мне интересно почему букмекерские конторы не трогают или они не подпадают под эту статью ?

Неотведённых для этого местах!
Надо было около ларька с лотереями играть.
поощрить (1) | покарать
  shlenchak 20.06.2019 в 15:18:58   # 724476
ахахха теперь я понял почему в посольстве очередь стоит на сдачу паспортов
поощрить (2) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь