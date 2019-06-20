На 500 тысяч тенге оштрафованы игравшие в карты в машине мужчины в СКО

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Manitu 20 Июня 2019 в 12:01:46
Четыре административных дела по части 1 статьи 444 КоАП – Участие в азартных играх (на деньги, вещи и иные ценности) в неотведенных для этого местах, а равно принятие ставок на спортивные и иные состязания лицами, не имеющими на то специального разрешения – рассматривали в суде района Шал акына.
Судом установлено, что граждане Т., Э., С., Б. и Т., находясь в салоне машины Audi 100, играли в азартную игру "Ази" на деньги. В автомобиле обнаружены и изъяты игральные карты и денежные средства номиналом 50 и 100 тенге. Указанные лица были доставлены в ОП района Шал акына, где дали признательные показания. В суде лица вину не признали, им назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 МРП (505 000 тенге) в доход государственного бюджета, с конфискацией", – сообщили в суде.
Постановления в законную силу пока не вступили.
http://today.kz/news/kriminalnyie-novosti/2019-06-18/779073-na-500-tyisyach-tenge-oshtrafovanyi-igravshie-v-kartyi-v-mashine-muzhchinyi-v-sko/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Четыре административных дела по части 1 статьи 444 КоАП – Участие в азартных играх (на деньги, вещи и иные ценности) в неотведенных для этого местах,
Мне интересно почему букмекерские конторы не трогают или они не подпадают под эту статью ?
Цитата: DITRX от 20.06.2019 07:02:51
Quote:
Мне интересно почему букмекерские конторы не трогают или они не подпадают под эту статью ?
Quote:
Четыре административных дела по части 1 статьи 444 КоАП – Участие в азартных играх (на деньги, вещи и иные ценности) в неотведенных для этого местах,
Мне интересно почему букмекерские конторы не трогают или они не подпадают под эту статью ?
Неотведённых для этого местах!
Надо было около ларька с лотереями играть.