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Закона.Нет
Как так получилось, что арысцам выделяли земельные участки в запретной зоне?
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danilov 28 Июня 2019 в 17:54:35
Ближайшие к складам жилые дома находятся на расстоянии примерно 300 метров.
Изымет ли антикоррупционная служба всех документов в службах пострадавшего города?
Будут ли имена и громкие процессы?

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  Versus 28.06.2019 в 18:10:53   # 725367
Что то мне подсказывает что нет
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