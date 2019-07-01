Сагинтаев дал команду зачистить проспект Сейфуллина от проституток

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danilov 01 Июля 2019 в 17:30:33
"По поводу проституток на улице Сейфуллина. Начиная от ж/д вокзала стоят. Девочки предлагают себя. С семьей, детьми не пройдешь здесь, вот мне - просто стыдно. Вроде бы полиция борется, но толку нет. Здесь ходишь, стыдно просто", - сказал житель Турксибского района Адылжан Разиев.
"Уже сказали, команду дали. Вот я ему (показывает на заместителя начальника Департамента полиции Алматы - прим. ред.) дал поручение немедленно начать зачистку. Если толку нет, значит они не борются. Значит они крышуют. Вот он - замначальника департамента полиции. Сегодня он должен начать зачистку. Если ночью, завтра, послезавтра будет продолжаться - пишите мне. Я везде зарегистрирован. Напишите мне, я потом с ним буду разбираться", - сказал Бакытжан Сагинтаев возмущенному жителю.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/sagintaev-dal-komandu-zachistit-prospekt-seyfullina-372732/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Сагинтаев дал команду зачистить проспект Сейфуллина от проститутокСагинтаев решил, что он может запретить исторически сложившуюся профессию? Ну-ну! Он не первый в истории человечества, взваливший на себя эту ношу!
У А-Аты решили отобрать визитную карточку .
KapitanNemo 02.07.2019 в 00:31:40 # 725581
Борьбу с этим древним пороком ведут без правил.
Для начала, выловить всех сутенеров.
В Москве в свое время всяких неразумных и распутных отлавливали и вывозили на 101 километр.
По фильму "Место встречи изменить нельзя" это было показано.
Но в фильме не показали, что сотрудников служб безопасности отправляли туда для получения практического опыта. Для них это был целый полигон, где они отрабатывали оперативные навыки.
Наверно времена сейчас другие. Хотя можно было бы депортировать такие элементы подальше от города. Если хотят жить как животные, тогда нужно организовать для них стойло и время от времени отправлять туда волков, чтобы самых отмороженных уничтожали.