 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Закона.Нет
Сагинтаев дал команду зачистить проспект Сейфуллина от проституток
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 01 Июля 2019 в 17:30:33
Алматинец пожаловался новому акиму Алматы Бакытжану Сагинтаеву на проституток на проспекте Сейфуллина, передает корреспондент Tengrinews.kz. Один из жителей Турксибского района обратился к акиму во время его первого объезда нижней части мегаполиса.

"По поводу проституток на улице Сейфуллина. Начиная от ж/д вокзала стоят. Девочки предлагают себя. С семьей, детьми не пройдешь здесь, вот мне - просто стыдно. Вроде бы полиция борется, но толку нет. Здесь ходишь, стыдно просто", - сказал житель Турксибского района Адылжан Разиев.

"Уже сказали, команду дали. Вот я ему (показывает на заместителя начальника Департамента полиции Алматы - прим. ред.) дал поручение немедленно начать зачистку. Если толку нет, значит они не борются. Значит они крышуют. Вот он - замначальника департамента полиции. Сегодня он должен начать зачистку. Если ночью, завтра, послезавтра будет продолжаться - пишите мне. Я везде зарегистрирован. Напишите мне, я потом с ним буду разбираться", - сказал Бакытжан Сагинтаев возмущенному жителю.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/sagintaev-dal-komandu-zachistit-prospekt-seyfullina-372732/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 01.07.2019 в 17:48:10   # 725556
Не знаю как там было на самом деле, но из повествования прет некультурностью и байством. Популизм дворовый.
поощрить | покарать
  bolatbol 01.07.2019 в 18:22:20   # 725561
У нас проституция не запрещена, выходит, преследуя шлюх власть нарушает права человека.
поощрить | покарать
  старик 01.07.2019 в 18:47:22   # 725564
Quote:
Сагинтаев дал команду зачистить проспект Сейфуллина от проституток
Сагинтаев решил, что он может запретить исторически сложившуюся профессию? Ну-ну! Он не первый в истории человечества, взваливший на себя эту ношу!
поощрить (1) | покарать
  PLEXus 01.07.2019 в 19:00:53   # 725566
"Не руби сук на которых сидишь".
поощрить (2) | покарать
  KAN13 01.07.2019 в 22:27:26   # 725573

У А-Аты решили отобрать визитную карточку .
поощрить | покарать
  KapitanNemo 02.07.2019 в 00:31:40   # 725581
Самая страшная атака совершается молча.
Борьбу с этим древним пороком ведут без правил.
Для начала, выловить всех сутенеров.

В Москве в свое время всяких неразумных и распутных отлавливали и вывозили на 101 километр.
По фильму "Место встречи изменить нельзя" это было показано.

Но в фильме не показали, что сотрудников служб безопасности отправляли туда для получения практического опыта. Для них это был целый полигон, где они отрабатывали оперативные навыки.

Наверно времена сейчас другие. Хотя можно было бы депортировать такие элементы подальше от города. Если хотят жить как животные, тогда нужно организовать для них стойло и время от времени отправлять туда волков, чтобы самых отмороженных уничтожали.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь