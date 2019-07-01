Мачеху, истязавшую детей в Туркестанской области, приговорили к 4,5 года колонии

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danilov 02 Июля 2019 в 10:03:46
Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Туркестанской области приговорил жительницу города Жетысай, издевавшуюся над детьми своего сожителя, к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы, сообщает "Интерфакс-Казахстан" со ссылкой на пресс-службу областного суда.
"В суде было установлено, что гражданка К. Ж. в период с сентября 2017 года по 10 апреля 2019 года в отношении троих несовершеннолетних потерпевших причиняла физические страдания путём систематического нанесения им побоев, а также совершала другие насильственные действия, которые выражались в умышленном причинении вреда здоровью", – говорится в сообщении суда.
Сообщается, что три сестры, над которыми издевалась мачеха, останутся с родным отцом.
По материалам дела, три сестры 2003, 2005 и 2007 годов рождения почти два года подвергались унижениям и истязаниям со стороны мачехи. Женщина травила детей химикатами, наносила им раны ножом и плоскогубцами, кормила помоями.
Уголовное дело было возбуждено по двум статьям Уголовного кодекса – 110-й (истязание) и 140-й (ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
Только в апреле этого года учителя сельской школы Жетысайского района Туркестанской области заметили следы побоев у трёх сестёр из одной семьи. Специальная комиссия установила, что над ними издевается мачеха.
Женщину, которую подозревают в издевательствах над тремя падчерицами в Туркестанской области, Жетысайский районный суд поместил под домашний арест на два месяца. Суд учёл, что она беременна и у неё есть маленький ребёнок. За время судебного процесса, женщина родила. Судьбу младенца теперь будут решать органы опеки, сообщает телеканал КТК.
В МОН РК сообщили, что женщина и отец детей не состоят в официальном браке, и она не является их законным опекуном. В полиции добавили, что отец пострадавших сестёр является приверженцем деструктивного религиозного течения.
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