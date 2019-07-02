Россиянин продал авто жителю Уральска и угнал его через 3 дня

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danilov 02 Июля 2019 в 10:30:05
30 июня в департамент полиции ЗКО поступило сообщение об угоне автомашины Kia Rio, принадлежащей 27-летнему жителю Уральска. Был объявлен план "Перехват". В течение 20 минут сотрудники батальона патрульной полиции задержали машину. Автоугонщик успел проехать от улицы Мункеулы в Зачаганске до улицы Айталиева, расположенной неподалеку от управления полиции Уральска.
"Потерпевший пояснил, что он нашел объявление о продаже автомобиля в социальных сетях. Машина была приобретена 27 июня неподалеку от АЗС, расположенной возле казахстанско-российской границы в Оренбургской области. 30 июня эту машину угнали в Уральске", - сообщили в ДП ЗКО.
Полицейские выяснили, что бывший владелец иномарки приехал в Уральск с друзьями по делам. Возле одного из торговых домов оренбуржец увидел припаркованную машину, которую он продал несколько дней назад. Россиянин вспомнил, что у него есть запасные ключи и техпаспорт на автомобиль, после чего решился на угон. Полицейским удалось оперативно раскрыть преступление.
"Задержан 42-летний житель Российской Федерации. Он признался в совершении преступления. Автомашина возвращена владельцу. По данному факту начато досудебное расследование по статье 200 часть 1 УК РК. Преступнику грозит наказание в виде штрафа до 1 тысячи МРП, либо привлечения к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничения свободы сроком на два года, либо лишения свободы на тот же срок", - сообщил пресс-секретарь ДП ЗКО Болатбек Белгибеков.
В полиции отметили, что чаще всего в Уральске угоняют автомобили с иностранной регистрацией, чтобы разобрать их на запчасти.
https://tengrinews.kz/events/rossiyanin-prodal-avto-jitelyu-uralska-ugnal-cherez-3-dnya-372759/
Комментарии, по рейтингу, по дате
на кол этого пидарка хитрожопного россиянина надо,
мало того что машину угнал, так этот россиянин гнида при продаже ещё и не все ключи отдал ( явно готовился что после продажи угонит это авто)
читай злой умысел присутствовал и преступление спланированное - а это уже другая статья и как говорится отягчающие обстоятельства