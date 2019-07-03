Конфликт на Тенгизе: установлены подозреваемые, один из них задержан

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danilov 03 Июля 2019 в 15:11:36
Задержан один из подозреваемых по уголовным делам, возбуждённым после конфликта рабочих на Тенгизе, сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.
По его словам, возбуждено несколько уголовных дел по фактам нанесения телесных повреждений и хулиганства.
"По каждому составу преступлений есть участники. У нас один подозреваемый задержан, ещё есть несколько лиц подозреваемых. Квалификация у всех будет разная, в зависимости от их участия", – сообщил Ерлан Тургумбаев.
Конфликт между казахстанскими и иностранными рабочими произошёл на Тенгизе 29 июня из-за фотографии, которую один из сотрудников (по сообщению акимата области, гражданин Ливии) выставил в своём профиле в WhatsApp. Этот снимок не понравился другим рабочим. Травмы получили более 40 человек.
Глава Атырауской области Нурлан Ногаев заявил, что спор на объекте возник из-за разных условий труда.
https://informburo.kz/novosti/konflikt-na-tengize-ustanovleny-podozrevaemye-odin-iz-nih-zaderzhan-92301.html
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