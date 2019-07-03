Возможной причиной взрывов в Арыси назвали халатность должностных лиц

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danilov 03 Июля 2019 в 15:22:09
В числе возможных причин взрывов в Арыси рассматривают несоблюдение пожарной безопасности и халатность должностных лиц, сообщил заместитель главного военного прокурора Дархан Ержанов.
По его словам, по факту взрыва боеприпасов проводится досудебное расследование по статье 462, часть 3, Уголовного Кодекса РК – "Нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами, радиоактивными материалами, взрывчатыми или иными веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.
По уголовному делу создана следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников Министерства внутренних дел. В следственных действиях также участвуют сотрудники военной и территориальной прокуратуры, составлен план расследования.
На первоначальном этапе расследования основное внимание уделяют выяснению обстоятельств произошедшего, в том числе гибели людей. Проводятся осмотры места происшествия, выемка документов, относящихся к делу, устанавливается ущерб, сказал Дархан Ержанов.
Следователи допросили свыше 100 лиц. Отрабатываются возможные версии причин происшествия, в числе которых:
несоблюдение пожарной безопасности (короткое замыкание электричества, возгорание легко воспламеняемых предметов (сухостоя, ГСМ);
халатность должностных лиц.
"Проверяется рациональность использования выделенных бюджетных средств по обеспечению безопасности складов с боеприпасами, правильность складирования взрывчатых веществ, своевременно ли устранялись нарушения, выявленные на складах. Если нет, то встанет вопрос о бездействии отдельных военнослужащих", – отметил Дархан Ержанов.
По результатам следствия будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц. Квалификация, возможные предварительные версии будут детально отрабатываться. Расследование находится на контроле генерального прокурора, отметил спикер.
"Предварительное следствие проводится в течение двух месяцев. Если в течение двух месяцев не будет собрано достаточно доказательств, то уголовное дело может продлеваться и до трёх, и до четырёх, и до пяти месяцев. Здесь всё зависит от сложности уголовного дела. А вы сами понимаете, сложность большая. До сих пор устанавливаются обстоятельства, опросы идут, выемки производятся. В общем, там большой объём работы. Большая следственная группа работает, поэтому за две недели, мы, к сожалению, ничего сказать не сможем", – заключил Дархан Ержанов.
Взрыв на территории воинской части № 44856 в Туркестанской области произошёл 24 июня.
https://informburo.kz/novosti/vozmozhnoy-prichinoy-vzryvov-v-arysi-nazvali-halatnost-dolzhnostnyh-lic-92297.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Антибиотик 03.07.2019 в 15:35:59 # 725727
Цитата: arhar от 03.07.2019 09:53:38про персональную ответственность слышал? Сильно обобщаешь.
Виноват во всем верховный главнокомандующий, а накажут как всегда всякую мелочь.
Виноват во всем верховный главнокомандующий, а накажут как всегда всякую мелочь.
KapitanNemo 03.07.2019 в 18:03:14 # 725745