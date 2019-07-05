В Екатеринбурге убили лидера киргизской диаспоры

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danilov 05 Июля 2019 в 10:53:52
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По информации собеседников «Новой газеты» в силовых структурах, Каримов мог быть связан с рынком «Таганский ряд». Этот рынок неоднократно фигурировал в криминальных сводках, в том числе, упоминался в связи с обнальными операциями.
Каримова собеседники «Новой» называют специалистом по ввозу в Россию китайских товаров под видом произведенных в Кыргызстане. Схема выгодна тем, что пошлины на киргизскую продукцию в России существенно ниже, чем на китайскую. Продукция закупается в Китае, ввозится в Кыргызстан, откуда, со сниженными пошлинами, направляется в Россию.
По словам очевидцев, при Каримове в момент убийства была крупная сумма денег.
https://www.novayagazeta.ru/news/2019/07/02/152984-v-ekaterinburge-ubili-lidera-kirgizskoy-diaspory-on-mog-byt-svyazan-s-tenevym-biznesom
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ну чего уж Вы так , мы можем например "понты" поставлять и прочие многое другое . Нам есть чем мир удивить , Лондон тому пример .