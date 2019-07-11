Полиция завела дело на самокатчика, подравшегося с водителем автобуса

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danilov 11 Июля 2019 в 11:42:07
В Управлении полиции Алмалинского района сообщили о начале досудебного расследования по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РК - "Хулиганство".
"В рамках производства будет осуществлен комплекс следственных мероприятий и экспертных исследований, по результатам которых будет принято по делу окончательное процессуальное решение.
Вместе с тем в распоряжении полиции оказалось видео, на котором запечатлено, как мужчина, предположительно участник инцидента, на самокате пересекает проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Данный факт будет рассмотрен в отдельном производстве сотрудниками местной полицейской службы, по результатам чего будут приняты меры в соответствии с административным законодательством", - говорится в сообщении полиции.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/politsiya-zavela-delo-samokatchika-podravshegosya-voditelem-373496/