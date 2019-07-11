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Полиция завела дело на самокатчика, подравшегося с водителем автобуса
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danilov 11 Июля 2019 в 11:42:07
Мужчина на самокате, который подрался с водителем автобуса и после попал под колеса джипа, привлечен к уголовной ответственности, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Алматы.

В Управлении полиции Алмалинского района сообщили о начале досудебного расследования по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РК - "Хулиганство".

"В рамках производства будет осуществлен комплекс следственных мероприятий и экспертных исследований, по результатам которых будет принято по делу окончательное процессуальное решение.

Вместе с тем в распоряжении полиции оказалось видео, на котором запечатлено, как мужчина, предположительно участник инцидента, на самокате пересекает проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Данный факт будет рассмотрен в отдельном производстве сотрудниками местной полицейской службы, по результатам чего будут приняты меры в соответствии с административным законодательством", - говорится в сообщении полиции.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/politsiya-zavela-delo-samokatchika-podravshegosya-voditelem-373496/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  DITRX 11.07.2019 в 15:51:36   # 726419
А по чему "Хулиганство" ? Тут же умышленное нанесения вреда здоровью.
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