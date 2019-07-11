Программист похитил 12 миллионов тенге со счета аэропорта Атырау

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danilov 11 Июля 2019 в 15:29:11
Сообщается, что 26 апреля в дежурную часть Линейного отдела полиции на станции Атырау поступило сообщение о том, что днем ранее, 25 апреля со счета одного из банков второго уровня, принадлежащего АО "Международный аэропорт Атырау" были похищены деньги в сумме 12 миллионов тенге.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиций по "горячим следам" установлен и задержан подозреваемый в совершении противоправного деяния. Им оказался 23-летний инженер-программист АО "Международный аэропорт Атырау".
При проверке установлено, что злоумышленник из корыстных целей с помощью специальных знаний перевел крупную сумму денег со счета "Международного аэропорта Атырау" на открытый счет банка на имя своего знакомого и в тот же день их снял со счета", - говорится в сообщении.
Вышеуказанный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по пункту 3 части 4 статьи 188 УК РК - "Кража, в особо крупном размере".
"По приговору Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области он признан виновным в совершении правонарушения и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет", - отметили также в полиции на транспорте.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/programmist-pohitil-12-millionov-tenge-scheta-aeroporta-373605/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Видимо наш казахский хакер и тут отличился
Программисту - срок 5 лет , был бы лицом приближенным получил бы штраф .