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Закона.Нет
Программист похитил 12 миллионов тенге со счета аэропорта Атырау
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danilov 11 Июля 2019 в 15:29:11
Программист похитил 12 миллионов тенге со счета одного из банков второго уровня, принадлежащего АО "Международный аэропорт Атырау", передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

Сообщается, что 26 апреля в дежурную часть Линейного отдела полиции на станции Атырау поступило сообщение о том, что днем ранее, 25 апреля со счета одного из банков второго уровня, принадлежащего АО "Международный аэропорт Атырау" были похищены деньги в сумме 12 миллионов тенге.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиций по "горячим следам" установлен и задержан подозреваемый в совершении противоправного деяния. Им оказался 23-летний инженер-программист АО "Международный аэропорт Атырау".

При проверке установлено, что злоумышленник из корыстных целей с помощью специальных знаний перевел крупную сумму денег со счета "Международного аэропорта Атырау" на открытый счет банка на имя своего знакомого и в тот же день их снял со счета", - говорится в сообщении.

Вышеуказанный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по пункту 3 части 4 статьи 188 УК РК - "Кража, в особо крупном размере".

"По приговору Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области он признан виновным в совершении правонарушения и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет", - отметили также в полиции на транспорте.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/programmist-pohitil-12-millionov-tenge-scheta-aeroporta-373605/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 11.07.2019 в 15:41:52   # 726413
Программист из оушена
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  DITRX 11.07.2019 в 15:45:10   # 726415


Видимо наш казахский хакер и тут отличился
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  KAN13 11.07.2019 в 15:55:04   # 726421

Программисту - срок 5 лет , был бы лицом приближенным получил бы штраф .
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