Суд оштрафовал "Казахтелеком" на 2 млн тенге за нарушение прав акционеров

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danilov 12 Июля 2019 в 12:34:53
За отказ в выкупе ценных бумаг у акционеров суд оштрафовал АО "Казахтелеком" на 2 млн тенге.
Национальный банк Казахстана составил два протокола в отношении телекоммуникационного оператора по статье 257, часть 3, КоАП РК "Нарушение прав держателей ценных бумаг".
Регулятору с жалобой обратились миноритарии (по Закону РК "Об акционерных обществах" миноритариями считают тех, кто владеет менее чем 10% голосующих акций) Райхан Ниязова (акции в количестве 547 штук) и ТОО "Falconry Capital" (акции в количестве 21 214 штук). Они заявили, что "Казахтелеком" не выкупил ценные бумаги, хотя должен был это сделать в течение 30 дней со дня получения их заявления.
Причиной продажи доли стала покупка 75% акций мобильного оператора Kcell. Нацбанк после жалоб миноритариев провёл проверку и оштрафовал компанию на 800 МРП (2 млн тенге) за отказ в выкупе ценных бумаг.
Юристы "Казахтелекома" не согласились с правонарушением и попросили рассмотреть административное дело в суде. Специализированный межрайонный административный суд Алматы поддержал решение Нацбанка и оштрафовал "Казахтелеком" на 2 млн тенге.
Оператор подал апелляционную жалобу. На заседании в Алматинском городском суде представитель АО "Казахтелеком" Джохар Утебеков пояснил, что компания не отказывалась выкупать акции. Сначала руководство хотело проверить акционеров на добросовестность. Нацкомпания заподозрила их в возможном использовании инсайдерской информации, поэтому обратилась в службу экономических расследований (СЭР).
"АО "Казахтелеком" не могло выкупить акции, пока шло расследование. Противоправных действий нет, потому что оно должно защищать интересы и других акционеров. Там речь шла о миллионах долларах. Если выплатить этим акционерам, то пострадают и другие. Поскольку были достаточные подозрения насчёт того, что различные акционеры действуют недобросовестно, пришлось выяснять через СЭР", – пояснил Джохар Утебеков.
"В общей сложности "Казахтелеком" получил 13 заявлений от акционеров. В ходе выяснения обстоятельств по каждому заявлению выявили, что один акционер выкупил ценные бумаги в день заседания совета директоров, а шестеро – после. Имеют место недобросовестные действия", – добавила представитель АО "Казахтелеком" Людмила Атамуратова.
По её словам, цена выкупа акции была более чем в два раза выше рыночной.
"Люди знали, что "Казахтелеком" купил Kcell, убедились в этом, купили акции и специально предъявили их выкуп, чтобы заработать на этом", – отметила она.
Служба экономических расследований прекратила уголовное дело. Позже миноритарии подали в суд на компанию, но потом отозвали иски. В итоге "Казахтелеком" выплатил деньги только в мае с учётом пени.
Джохар Утебеков добавил в суде, что "Казахтелеком" – нацкомпания и необоснованная выплата могла причинить ущерб не только другим акционерам, но и государству. В своей жалобе он указал, что действия оператора не причинили ущерб акционерам и были направлены на сохранность имущества, поэтому суд должен был сделать скидку в размере 30%. По его словам, никто не может дважды привлекаться за одно и то же правонарушение. Однако представители Нацбанка не согласились с его доводами.
11 июля судья Алматинского городского суда Сейлхан Ташполатов отказал в удовлетворении апелляционной жалобы компании. Решение суда вступило в законную силу. Таким образом, АО "Казахтелеком" должно выплатить 2 млн тенге в доход государства за нарушение прав акционеров.
По состоянию на 1 июля 2019 года 45,90% акций АО "Казахтелеком" принадлежат АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", 22,01% – у Skyline Investment Company S.A. из Люксембурга, 8,25% – The Bank of New York Mellon DRS (номинальный держатель), остальные акции принадлежат миноритариям.
В международном рейтинге Всемирного банка Doing Business, который оценивает лёгкость ведения бизнеса в 190 странах мира, по индикатору "Защита миноритарных инвесторов" Казахстан занимает первое место.
https://informburo.kz/novosti/sud-oshtrafoval-kazahtelekom-na-2-mln-tenge-za-narushenie-prav-akcionerov.html
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Все мы гости 12.07.2019 в 12:43:56 # 726540