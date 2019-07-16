В казахстанских вузах обнаружили коррупционную схему при сдаче летних сессий
danilov 16 Июля 2019 в 09:03:22
Насчёт летней сессии порядка быть не может в принципе. Проводится , в идеале, она так. Студенты-задолжники (не обязательно двоечники, может, ещё длительно болевшие, переведённые, вернувшиеся из академов, приехавшие после академической мобильности и пр., но двоечники, конечно, преобладают) получают разрешение на летнюю сессию: по уважительным причинам - бесплатно (таких немного), задолжники-двоечники и неявившиеся - после оплаты т.н. кредитов, т.е. часов, выделенных на предметы, которые у них не сданы. Летняя сессия самым началом захватывает рабочий период, а потом начинаются отпуска. Получается, если студент заплатил за повторное обучение, то и преподавателя должны официально отозвать из отпуска и заплатить зарплату. Однако летние семестры для преподавателей долгое время были бесплатные совершенно. В последние года два на кафедрах стали оплачивать какие-то копейки т.н. "дежурному" преподавателю кафедры. И какие занятия он может проводить, кроме своих собственных. По каждой кафедре (кроме разве общеуниверситетских) есть порядка 20-25, а то и 40 предметов. И преподаватель просто некомпетентен, чтобы их проводить. У администраций вузов аргумент такой "Вы же все физики, химики, филологи, строители, технологи, историки, географы и т.д." Однако в поликлинике никто не ходит делать аборт к стоматологу, или оперировать катаракту к урологу. Т.о., даже в идеале, по определению, летняя сессия не может быть нормальной. И виноваты в этом директивы министерства, а не сами вузы. От вузов добавляются ещё и злоупотребления
Quote:
В казахстанских вузах обнаружили коррупционную схему при сдаче летних сессий
Да ну, не может быть.