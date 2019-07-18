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В Австралии рентген обнаружил 384 кг кокаина спрятанных в экскаваторе
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danilov 18 Июля 2019 в 15:29:26
Комментарии, по рейтингу, по дате
  SVOY 18.07.2019 в 17:28:42   # 726943
Сколько людей осталось без счастья.
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  arhar 18.07.2019 в 18:03:18   # 726945
Втянул "дорожку" и давай копать!...
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