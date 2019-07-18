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По факту усыновления детей однополой парой в Москве возбуждено дело
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danilov 18 Июля 2019 в 16:51:50
По факту усыновления детей однополой парой в Москве возбуждено дело Россия, ЛГБТ, Геи, Новости
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности против сотрудников соцзащиты в Москве из-за воспитания двух усыновленных мальчиков в однополой семье мужчин.

«Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц отдела социальной защиты населения района Марьино по факту ненадлежащего исполнения обязанностей», –сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

По версии следователей, двое мужчин с 2010 года занимались воспитанием двух усыновленных мальчиков. В семье «пропагандируются нетрадиционные отношения, формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию», отметили в СК.

Сотрудники соцзащиты знали об этой ситуации, однако не предприняли мер по защите детей от «информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», добавили в ведомстве.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что право однополым семьям усыновлять детей обернется вырождением человечества.

https://vz.ru/news/2019/7/17/987928.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  taraz1974 18.07.2019 в 18:57:31   # 726947
Детей на реабилитацию. Этих сжечь нах живьем!
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