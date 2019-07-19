"На любой стрелке обосную". Токаев снял с должности вице-министра после скандала
danilov 19 Июля 2019 в 15:51:23
В отношении Махамбета Абисатова проводилась проверка по скандальным аудиозаписям, на которых, предположительно, был его голос
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности заместителя министра внутренних дел Махамбета Абисатова. Указ главы государства опубликован на сайте Акорды.
На место Абисатова назначен Арыстангани Заппаров, который был начальником департамента полиции Кызылординской области.
Ранее в Сети появился ролик "На любой стрелке обосную". В описании говорилось, что запись была сделана на совещании в департаменте полиции Актюбинской области. В титрах указывалось, что голос одного из участников принадлежит вице-министру Махамбету Абисатову.