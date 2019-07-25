КНБ провел спецоперацию в Алматы и Шымкенте

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danilov 25 Июля 2019 в 14:57:27
Задокументированы факты реализации восьми автоматов Калашникова и двух пистолетов. Оружие изъято.
"18 и 19 июля 2019 года в Алматы и Шымкенте проведена специальная операция по задержанию участников группировок. Отдельные из них являются приверженцами деструктивных религиозных течений и имеют устойчивые связи с представителями так называемого воровского сообщества", - сообщили в КНБ.
При обыске по месту жительства одного из фигурантов обнаружены станок и инструменты для кустарной сборки и переделки оружия.
"В результате принятых мер ликвидирован очередной крупный канал поступления оружия на территорию Казахстана. Проводятся мероприятия по изъятию из незаконного оборота ранее реализованного задержанными лицами криминального оружия", - заключили в Комитете нацбезопасности.
https://tengrinews.kz/crime/knb-provel-spetsoperatsiyu-v-almatyi-i-shyimkente-374795/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Всегда бы так.
А то часто: то кого то крышуют, махают корочками.
И Алтынбаева оппозиционера официально сотрудники КНБ убивали . Застрелили вместе с охраной.
ИНКВИЗИТОР 25.07.2019 в 18:09:19 # 727346
Цитата: Маке0912 от 25.07.2019 09:14:19
Правильно КНБ и предназначено для пресечения любых организаций. Которые представляют угрозу стране Молодцы.
Всегда бы так.
А то часто: то кого то крышуют, махают корочками.
И Алтынбаева оппозиционера официально сотрудники КНБ убивали . Застрелили вместе с охраной.
Правильно КНБ и предназначено для пресечения любых организаций. Которые представляют угрозу стране Молодцы.
Всегда бы так.
А то часто: то кого то крышуют, махают корочками.
И Алтынбаева оппозиционера официально сотрудники КНБ убивали . Застрелили вместе с охраной.
они действовали в рамках закона (по приказу сами знаете кого)