КНБ провел спецоперацию в Алматы и Шымкенте

Правильно КНБ и предназначено для пресечения любых организаций. Которые представляют угрозу стране Молодцы.Всегда бы так.А то часто: то кого то крышуют, махают корочками.И Алтынбаева оппозиционера официально сотрудники КНБ убивали . Застрелили вместе с охраной.