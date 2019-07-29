Пытки в колонии строгого режима ЛА-155/8

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danilov 29 Июля 2019 в 17:24:38
При этом он отметил, что начальник учреждения был освобожден от занимаемой должности, два его заместителя уволены по отрицательным мотивам, а руководство УИС Алматинской области привлечено к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, он отметил, что во всех исправительных учреждениях Казахстана будут проводиться проверки с целью выявления аналогичных фактов и будут приниматься «самые жесткие меры».
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Спасибо, добрый человек!