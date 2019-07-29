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Закона.Нет
Пытки в колонии строгого режима ЛА-155/8
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danilov 29 Июля 2019 в 17:24:38
Семь сотрудников колонии строгого режима ЛА-155/8 в Заречном уволены после появления роликов о пытках над заключенными, сообщил первый заместитель председателя комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД РК Тенизжан Джанибеков.
При этом он отметил, что начальник учреждения был освобожден от занимаемой должности, два его заместителя уволены по отрицательным мотивам, а руководство УИС Алматинской области привлечено к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, он отметил, что во всех исправительных учреждениях Казахстана будут проводиться проверки с целью выявления аналогичных фактов и будут приниматься «самые жесткие меры».
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Templar 29.07.2019 в 18:47:21   # 727582
Видеоролики в студию.
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  SPYKER X 29.07.2019 в 19:00:18   # 727585
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  ГОРЫНЫЧ 29.07.2019 в 19:36:43   # 727586
SPYKER X 29.07.2019 в 19:00:18 # 727585
Спасибо, добрый человек!
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