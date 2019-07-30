Бывший глава "Астана LRT" объявлен в розыск

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danilov 30 Июля 2019 в 16:05:46
"В отношении бывшего председателя правления ТОО "Астана LRT" Талгата Ардана следователями департамента Агентства по противодействию коррупции возбуждено уголовное дело, направлено ходатайство на содержание под стражей. Заочное решение суда есть. Он объявлен в международный розыск. Сейчас Интерпол этим вопросом занимается", - сообщил Игенбердинов.
Талгат Ардан был освобожден от должности в 2017 году.
Перед этим, будучи акимом Астаны (ныне Нур-Султан), Асет Исекешев объявил Талгату Ардану выговор за некачественную организацию парковки у железнодорожного вокзала столицы.
После смены руководства в компании был ряд судебных разбирательств из-за невыполненных обязательств в отношении предыдущего топ-менеджмента компании.
"Астана LRT" при Управлении пассажирского транспорта города реализует проекты в транспортной системе столицы, такие как: создание новой транспортной системы, которая включает в себя систему легкорельсового транспорта (LRT) и интеллектуальную транспортную систему (ITS). Также компания занимается модернизацией транспортного комплекса; реализацией инновационных проектов в транспортной отрасли с применением новых технологий; управлением транспортом и инфраструктурой.
В состав ТОО "Астана LRT" входит три филиала – Центр диспетчеризации транспорта города, Центр квалификации специалистов транспорта, Служба транспортного контроля.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/byivshiy-glava-astana-LRT-obyyavlen-v-rozyisk-375201/