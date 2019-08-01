Германия в шоке! Эмигрант толкнул под поезд женщину и ребенка

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danilov 01 Августа 2019 в 10:02:21
Комментарии, по рейтингу, по дате
Каким образом эти орды эмигрантов попадают в Германию и там беспредельничают
По разнарядке СШП которая держит за яйца правителей этих стран.
Ублюдок
Цитата: Zoggyla от 01.08.2019 08:02:50
Нынче немец пошел не тот.
Нынче немец пошел не тот.
Оттолеращенный
Цитата: андремас от 01.08.2019 08:45:55Может им пора Оттолечащего пригласить во власть?
Оттолеращенный
Цитата: Zoggyla от 01.08.2019 08:02:50
Нынче немец пошел не тот.
Нынче немец пошел не тот.
Оттолеращенный