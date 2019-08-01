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Закона.Нет
Германия в шоке! Эмигрант толкнул под поезд женщину и ребенка
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danilov 01 Августа 2019 в 10:02:21
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  Temka 01.08.2019 в 12:16:36   # 727867
"толерантная европа"...
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  Софруджу 01.08.2019 в 12:19:52   # 727868
Вот мне что непонятно. Германия относится к числу стран, куда нам, например, визу получить не так просто. Знаю много примеров среди друзей, знакомых и соседей, когда родители, родные братья и сёстры и т.п. с трудом получают визы по приглашению своих родственников и часто не на тот срок, который они запрашивали, а на меньший. Каким образом эти орды эмигрантов попадают в Германию и там беспредельничают
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  Рамзес 01.08.2019 в 13:11:55   # 727876
Quote:
Каким образом эти орды эмигрантов попадают в Германию и там беспредельничают

По разнарядке СШП которая держит за яйца правителей этих стран.
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  kubik 01.08.2019 в 13:12:38   # 727877
как говориться :" проще получить прощение ,чем разрешение". Надо ехать нелегально и объявлять себя беженцем , тогда можно и остаться..
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  строитель 01.08.2019 в 13:44:21   # 727879
Да эта обезьяна просто зажралась на швейцарских харчах.
Ублюдок
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  Zoggyla 01.08.2019 в 14:02:50   # 727881
Нынче немец пошел не тот.
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  андремас 01.08.2019 в 14:45:55   # 727885
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  Zoggyla 01.08.2019 в 15:01:32   # 727886
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