Для чего казахстанские водители ездят по стране с армянскими номерами

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Epihot 01 Августа 2019 в 17:42:25
«Мы по своим информационным каналам знаем, что примерно 60 тысяч машин завезено из США в Армению. Теперь они их завезли, у нас есть единый Таможенный тариф, но они должны их как бы у себя оставлять. А чтобы распространить на весь Таможенный союз наши граждане получают временное местожительство в Армении, покупают эти машины как граждане уже Армении, то есть без оплаты дополнительных пошлин, и завозят машины в Казахстан с армянскими номерами, и уже ездят здесь у нас», - сказал Аманияз Ержанов на пресс-конференции в Правительстве.
По его словам, это создает проблемы, в первую очередь, для казахстанских дорожных полицейских.
«Они не могут привлечь к ответственности. Они могут превышать скорость, нарушать правила дорожного движения и не нести за это никакой ответственности», - заявил вице-министр.
«Штрафы не платят, к суду не привлекаются, а еще плюс, если их больше будет завезено, то вся наша работа по увеличению производства легковых авто, те же меры по автокредитованию, просто будут впустую», - добавил он.
Вице-министр подчеркнул, что в Армении авто можно приобрести почти в два раза дешевле. При этом, он отметил, что государство не будет препятствовать покупке таких машин.
«Бороться мы не будем. Если население хочет покупать такие машины, то бороться не надо, наоборот нужно сделать так, чтобы это было легально, и для того, чтобы завтра у наших граждан не возникало проблем перед законом, перед правоохранительными органами. Не надо покупать машины, став на временный учет в Армении, завозить под транзитными номерами в нашу страну. Лучше привезти, зарегистрировать и законно ездить. А сейчас получается, они ни здесь не оплачивают налоги, ни там», - заключил спикер.
https://www.inform.kz/ru/dlya-chego-kazahstanskie-voditeli-ezdyat-po-strane-s-armyanskimi-nomerami_a3552830
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 01.08.2019 в 17:53:45 # 727895
Машины в автосалонах стоят в 5 раз дороже чем должны стоить. Все почему? Все от ненасытности посредников и государства. Обложили данью все что ни попадя.
Ну ни чего с января окошко закрывается благодаря Армении. Поэтому наши и не будут шевелиться.
Цитата: alpha_portal от 01.08.2019 11:53:45
Прям читаю и умиляюсь. Как у него все просто. Задрали пошлины выше потолка не дают людям ездить на хороших машинах. И сидят довольные.
Машины в автосалонах стоят в 5 раз дороже чем должны стоить. Все почему? Все от ненасытности посредников и государства. Обложили данью все что ни попадя.
Ну ни чего с января окошко закрывается благодаря Армении. Поэтому наши и не будут шевелиться.
Прям читаю и умиляюсь. Как у него все просто. Задрали пошлины выше потолка не дают людям ездить на хороших машинах. И сидят довольные.
Машины в автосалонах стоят в 5 раз дороже чем должны стоить. Все почему? Все от ненасытности посредников и государства. Обложили данью все что ни попадя.
Ну ни чего с января окошко закрывается благодаря Армении. Поэтому наши и не будут шевелиться.
А что Армения с января меняет? Я не слышал честно говоря.
alpha_portal 01.08.2019 в 19:00:00 # 727906
Цитата: КЕДЫ от 01.08.2019 12:22:22
А что Армения с января меняет? Я не слышал честно говоря.
Цитата: alpha_portal от 01.08.2019 11:53:45
Прям читаю и умиляюсь. Как у него все просто. Задрали пошлины выше потолка не дают людям ездить на хороших машинах. И сидят довольные.
Машины в автосалонах стоят в 5 раз дороже чем должны стоить. Все почему? Все от ненасытности посредников и государства. Обложили данью все что ни попадя.
Ну ни чего с января окошко закрывается благодаря Армении. Поэтому наши и не будут шевелиться.
Прям читаю и умиляюсь. Как у него все просто. Задрали пошлины выше потолка не дают людям ездить на хороших машинах. И сидят довольные.
Машины в автосалонах стоят в 5 раз дороже чем должны стоить. Все почему? Все от ненасытности посредников и государства. Обложили данью все что ни попадя.
Ну ни чего с января окошко закрывается благодаря Армении. Поэтому наши и не будут шевелиться.
А что Армения с января меняет? Я не слышал честно говоря.
Ну законодательство, что авто не выгодно будет покупать там. В общем окошко закрывается. Я смотрел видос на канале в ютюбе колеса кз. Там про эту тему рассказывали.
alpha_portal 01.08.2019 в 19:55:20 # 727912
Цитата: КЕДЫ от 01.08.2019 13:37:14
Кинь ссылку пожалуйста если можно, что за канал или название хотя бы. Прямо интересно посмотреть хочется.
Кинь ссылку пожалуйста если можно, что за канал или название хотя бы. Прямо интересно посмотреть хочется.
https://youtu.be/R-OVJvIid3c
Хоть один трезво мыслит
Цитата: Snake666 от 01.08.2019 15:11:40
Какие нафиг новые машины?! В Шыме зарплаты ниже пенсий в нём же. Зачастую сильно ниже.
Какие нафиг новые машины?! В Шыме зарплаты ниже пенсий в нём же. Зачастую сильно ниже.
У нас не зарплаты рулят, а % с продажи.
Практичный 01.08.2019 в 22:15:05 # 727925