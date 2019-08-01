Для чего казахстанские водители ездят по стране с армянскими номерами

Прям читаю и умиляюсь. Как у него все просто. Задрали пошлины выше потолка не дают людям ездить на хороших машинах. И сидят довольные.Машины в автосалонах стоят в 5 раз дороже чем должны стоить. Все почему? Все от ненасытности посредников и государства. Обложили данью все что ни попадя.Ну ни чего с января окошко закрывается благодаря Армении. Поэтому наши и не будут шевелиться.