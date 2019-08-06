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Закона.Нет
"Это единичный случай": глава КУИС о пытках заключенных в колонии под Алматы
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danilov 06 Августа 2019 в 14:45:22
Председатель Комитета уголовно-исправительной системы Дархан Канатбеков на брифинге в МВД прокомментировал случай пыток заключенных в исправительном учреждении в поселке Заречный под Алматы.

«В 2018 году у нас за пытки уголовные дела возбуждались, но ни один случай до суда не дошел. С начала текущего года за превышение своих полномочий привлечено 1,5 тысячи сотрудников (УИС – Ред.) привлечено к ответственности за различные нарушения. Им объявлены выговоры, строгий выбор, неполное служебное соответствие. (По ситуации в Заречном – Ред.) 7 человек уволены по отрицательным мотивам. Из них 5 арестованы на 2 месяца. По ним ведутся следственные мероприятия», - сказал Канатбеков.
При этом он назвал случай пыток в тюрьме поселка Заречный под Алматы единичным случаем.

«Да, действительно, вопиющий факт. У нас 82 учреждения, за всеми уследить не всегда получается. По таким фактам мы принимаем жесткие меры», - отметил он.
Говоря же о таких фактах, как объявление заключенными голодовки и иных крайних мер, то это, по его оценке, происходит из-за несогласия их с приговором суда.

«Да, действительно, есть отдельные недостатки, но я хотел бы отметить, что уменьшение тюремного населения со 100 тыс. до 29 тыс. человек на сегодня. (В исправительных учреждениях – Ред.) остались самые криминогенные осужденные. Многие недовольны, не согласны с приговором и во многих случаях объявляют голодовку», - резюмировал глава КУИС.
В свою очередь первый зампредседателя КУИС Тенизжан Жанибеков добавил, что по всем таким фактам проводятся служебные расследования и виновные лица привлекаются к ответственности.

Напомним, о пытках над осужденными в колонии в Алматинской области стало известно на прошлой неделе.

После того, как запись с истязаниями стала достоянием общественности, против 5 сотрудников колонии возбудили уголовные дела. Еще 7 сотрудников уволили, а 14 человек привлекли к дисциплинарной ответственности.

В связи с этим президент Казахстана дал поручения генпрокурору.

Источник: NUR.KZ
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Практичный 06.08.2019 в 15:35:49   # 728136
Розовые очки снимите-единичный случай,мой пёс в это и то не верит
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  GoodZone 06.08.2019 в 17:44:24   # 728154
Цитата: Практичный от 06.08.2019 09:35:49
Розовые очки снимите-единичный случай,мой пёс в это и то не верит

Вы его неправильно поняли, он хотел сказать "единичные случаи" о которых становятся известно, обычно скрываются и за это никто не несет ответственности.
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  KAN13 06.08.2019 в 23:21:06   # 728173

Таким наврать что помолиться .
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  koshkoed 07.08.2019 в 00:54:45   # 728180
А 70 тысяч заключённых по амнистии отпустили? Вот откуда все эти кражи
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