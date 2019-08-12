Все пытаются примирить – откровения изнасилованной в «Тальго» девушки

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danilov 12 Августа 2019 в 16:57:20
«Это было страшное, унизительное и непоправимое горе. Что самое ужасное в этой ситуации - общественный транспорт. Почти 80 процентов нашего населения передвигаются поездами. Изнасилование я пережила именно в поезде, причем поезд высшего класса. Я возвращалась домой после конференции. Много планов и задумок, я сама инициативный человек. Мы закончили модуль, были проекты с историей Казахстана, что пересекается с моим образованием. Я опаздывала на этот поезд, буквально за три минуты я успела зайти в этот поезд, и он начал двигаться. Видимо, так должно было случиться. Когда покупала билет, была уверена, что доверяю свою жизнь профессионалам», - сказала девушка на круглом столе, добавив, что до сих пор находится в состоянии посттравматической депрессии.
Как заявила пострадавшая, ей даже пришлось продать фирму по этой причине.
«Могу сказать, что с первой минуты абсолютно пренебрежительное отношение следователей, самих проводников, которые выгораживают друг друга. Они считают, что если ты заявляешь об изнасиловании, то хочешь денег. И это для них норма», - возмутилась жертва насилия.
Она также прокомментировала негативные мнения в социальных сетях, назвав их домыслами.
«Я могу одно сказать. 10 месяцев я это доказывала и после услышала, что это мутная история. Никто не стоит на стороне жертвы. Все пытаются это дело примирить. По сути, они приводят к тому, чтобы закрыть дело», - заключила пострадавшая.
https://www.inform.kz/ru/vse-pytayutsya-primirit-otkroveniya-iznasilovannoy-v-tal-go-devushki_a3555686
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