Марат Асипов выиграл апелляционный суд

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danilov 14 Августа 2019 в 11:31:36
Марат Асипов неоднократно заявлял, что решение суда о бессрочном запрете публиковаться от имени Ratel.kz он воспринимает как «пожизненный запрет на профессию».
Гражданский процесс по иску прокуратуры Алматы к сайту Ratel.kz и его главному редактору Марату Асипову начался в апреле 2018 года. Основанием для подачи иска стали, как утверждают в прокуратуре, допущенные редакцией сайта нарушения правил перерегистрации сайта. В частности, прокуратура усмотрела такие нарушения, как выпуск публикаций с использованием домена Ratel.kz после смерти его владельца Геннадия Бендицкого; присвоение Balborsyk.kz прав собственника Ratel.kz. Кроме того, по мнению прокуратуры, аппаратно-программный комплекс, на котором размещен интернет-ресурс Ratel.kz, находится за пределами Казахстана; а статьи выходят на русском, казахском и английском языках – хотя по свидетельству о постановке на учет Ratel.kz указан только русский язык.
28 мая 2018 года судья Медеуского районного суда Алматы Гульмира Бейсенова удовлетворила гражданский иск городской прокуратуры к Марату Асипову о прекращении выпуска интернет-издания Ratel.kz на один год и об отмене регистрации и запрещении пользования доменными именами Ratel.kz и Balborsyk.kz в пространстве казахстанского сегмента Интернета в течение одного года.
В июне 2019 года Медеуский районный суд Алматы отказал в удовлетворении искового заявления Марата Асипова, в котором он просил разъяснить решение о закрытии портала Ratel.kz на год и о запрете Асипову публиковаться от имени Ratel.kz и других связанных с ним изданий. Марату Асипову, по его словам, было непонятно, на какой период на него наложен запрет: на год или навечно.
Решение запретить Ratel.kz осудил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. В мае прошлого года в своем сообщении в Twitter’e он заявил, что властям «следует не препятствовать Ratel.kz и его журналистам публиковаться и выполнять свою работу».
https://rus.azattyq.org/a/30107956.html
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