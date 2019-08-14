Пенсионер перерезал веревки висящим на жилом доме альпинистам

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danilov 14 Августа 2019 в 17:39:29
По данным следствия, в дневное время 13 августа 2019 года 28 и 30-летний рабочие проводили работы на фасаде 9 этажа многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, 13. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, используя малозначительный повод, потребовал прекратить производство работ. Получив отказ, он поднялся на крышу дома и перерезал спасательные канатыпромышленных альпинистов. В результате один из рабочих сорвался и, пролетев несколько этажей, повис на страховочном тросе. Второй высотник быстро поднялся на крышу и помешал доведению умысла на убийство до конца. Мужчина, перерезавший канаты, с крыши ушел. Рабочий поднял своего коллегу на крышу, и жизнь его была спасена.
В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и документальную фиксацию доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.
https://perm.sledcom.ru/news/item/1381853/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 14.08.2019 в 19:52:59 # 728846
Эрик Картман 14.08.2019 в 20:37:12 # 728849
KapitanNemo 14.08.2019 в 21:48:31 # 728859
Деда отправить на соц.работы.