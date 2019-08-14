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Пенсионер перерезал веревки висящим на жилом доме альпинистам
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danilov 14 Августа 2019 в 17:39:29
В следственном отделе по Ленинскому району г. Пермь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю в отношении 70-летнего жителя краевой столицы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. «а, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений).

По данным следствия, в дневное время 13 августа 2019 года 28 и 30-летний рабочие проводили работы на фасаде 9 этажа многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, 13. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, используя малозначительный повод, потребовал прекратить производство работ. Получив отказ, он поднялся на крышу дома и перерезал спасательные канатыпромышленных альпинистов. В результате один из рабочих сорвался и, пролетев несколько этажей, повис на страховочном тросе. Второй высотник быстро поднялся на крышу и помешал доведению умысла на убийство до конца. Мужчина, перерезавший канаты, с крыши ушел. Рабочий поднял своего коллегу на крышу, и жизнь его была спасена.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и документальную фиксацию доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

https://perm.sledcom.ru/news/item/1381853/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  jumanjiqz 14.08.2019 в 18:28:02   # 728842
Лучше бы чаем угостил!
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  Практичный 14.08.2019 в 19:52:59   # 728846
Старый разбойник.
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  Эрик Картман 14.08.2019 в 20:37:12   # 728849
Старый добаеб
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  Samborz 14.08.2019 в 20:39:33   # 728850
Сказачный долбадед:-)
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  KapitanNemo 14.08.2019 в 21:48:31   # 728859
Всегда уважал промышленных альпинистов. Храбрые люди.
Деда отправить на соц.работы.
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  старик 14.08.2019 в 22:37:16   # 728862
Протрезвеет, будет плакать и извиняться.
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  Pole13 14.08.2019 в 22:52:23   # 728866
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