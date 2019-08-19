Экс-глава отдела по борьбе с наркотиками поставлял марихуану

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danilov 19 Августа 2019 в 11:33:07
Установлена причастность экс-полицейских Жакслыкова и Мухамедьярова к незаконному обороту каннабиноидов.
В феврале2019 года ДКНБ задержал бывшего сотрудника управления по борьбе с организованной преступностью ДП Актюбинской области Жакслыкова при попытке сбыта 30 килограммов марихуаны.
Установлен поставщик изъятых наркотиков. Им оказался бывший начальник отдела по борьбе с наркотиками ГУВД Актобе Мухамедьяров.
У Мухамедьярова изъяли около килограмма марихуаны, незарегистрированное оружие, ножи и боеприпасы (12 и 16 калибра, свыше 100 патронов 7.62 мм и 5.45 мм, 2 патрона от ПМ).
8 августа 2019 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области признал экс-полицейских виновными. Жаксылыкова приговорили к 11 годам, а Мухамедьярова – к 13 годам лишения свободы.
https://www.zakon.kz/4981964-eks-glava-otdela-po-borbe-s-narkotikami.html
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