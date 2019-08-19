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Закона.Нет
Экс-глава отдела по борьбе с наркотиками поставлял марихуану
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danilov 19 Августа 2019 в 11:33:07
Департамент КНБ РК по Актюбинской области выявил и пресек деятельность наркогруппы, в состав которой входили бывшие сотрудники полиции, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Установлена причастность экс-полицейских Жакслыкова и Мухамедьярова к незаконному обороту каннабиноидов.

В феврале2019 года ДКНБ задержал бывшего сотрудника управления по борьбе с организованной преступностью ДП Актюбинской области Жакслыкова при попытке сбыта 30 килограммов марихуаны.

Установлен поставщик изъятых наркотиков. Им оказался бывший начальник отдела по борьбе с наркотиками ГУВД Актобе Мухамедьяров.

У Мухамедьярова изъяли около килограмма марихуаны, незарегистрированное оружие, ножи и боеприпасы (12 и 16 калибра, свыше 100 патронов 7.62 мм и 5.45 мм, 2 патрона от ПМ).

8 августа 2019 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области признал экс-полицейских виновными. Жаксылыкова приговорили к 11 годам, а Мухамедьярова – к 13 годам лишения свободы.

https://www.zakon.kz/4981964-eks-glava-otdela-po-borbe-s-narkotikami.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 19.08.2019 в 11:57:26   # 729336
я даже представлять не хочу, чем они занимались будучи действующими полицейскими.
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  Yerla 19.08.2019 в 14:02:26   # 729348
эххх .. не прокатило .. а так чо .. нармуль .. кухню всю мужик знал .. не удивлен что решил заняться тем что хорошо знает ..
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  андремас 19.08.2019 в 19:20:12   # 729365
Бывшим он когда стал?
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