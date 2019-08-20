В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом

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danilov 20 Августа 2019 в 14:40:38
Ранее в понедельник в аккаунте "ЧП-Саратов" в Instagram появилась видеозапись с камер наблюдения одного из магазинов на улице Тархова, где запечатлено, как мужчина в капюшоне подошел к ячейкам с товарами и стал вытряхивать над ними содержимое из своего пакета. Это заметила сотрудница магазина, которая находилась неподалеку. В сопроводительном сообщении уточняется, что этот мужчина якобы насыпал в ячейки с конфетами крысиный яд.
"По данному факту сотрудниками полиции установлен и доставлен мужчина 1988 года рождения, который, по предварительным данным, страдает психическим заболеванием. В настоящее время он передан медикам. Проводится проверка", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20190819/1557651526.html
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