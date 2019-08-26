Выявлено около 70 тысяч семей, скрывающих свои доходы ради получения АСП

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danilov 26 Августа 2019 в 10:06:06
Комментарии, по рейтингу, по дате
Все мы гости 26.08.2019 в 10:46:01 # 729990
Социальную помощь получает, всякие поблажки, детям бесплатно питание в школе и т.д. Везде считаются малообеспеченными, но живут в особняке, во дворе постоянно новая тачка, сейчас 70 камри. Вот такие у нас люди, и ртом и жопой хапают. Те кому реально нужна помощь остаются не удел, т.к. не могут подмазывать, нет властных кокешек.
KapitanNemo 26.08.2019 в 16:15:09 # 730017
Нельзи заранее, до выдачи АСП это определять?