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Закона.Нет
Выявлено около 70 тысяч семей, скрывающих свои доходы ради получения АСП
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danilov 26 Августа 2019 в 10:06:06
Комментарии, по рейтингу, по дате
  shlenchak 26.08.2019 в 10:10:56   # 729987
жадный у нас народ и бессовестный(( хотя это наверное везде на постсоветских странах, а может и вообще везде. Хотя знаю примеры семей далеко не богатых которые ни чего не просят от государства, а только работают на двух работах и экономят
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  Все мы гости 26.08.2019 в 10:46:01   # 729990
Сосед у братишки наверно из этой кодлы.
Социальную помощь получает, всякие поблажки, детям бесплатно питание в школе и т.д. Везде считаются малообеспеченными, но живут в особняке, во дворе постоянно новая тачка, сейчас 70 камри. Вот такие у нас люди, и ртом и жопой хапают. Те кому реально нужна помощь остаются не удел, т.к. не могут подмазывать, нет властных кокешек.
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  KapitanNemo 26.08.2019 в 16:15:09   # 730017
Государство как-то обнаружило этих "малообеспеченных".
Нельзи заранее, до выдачи АСП это определять?
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