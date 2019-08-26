Разборка в стиле GTA

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danilov 26 Августа 2019 в 14:19:56
Сообщается, что все произошло имел место 26 августа года около 5 часов утра на улице Гагарина, в Бостандыкском районе Алматы. Причина - словесный конфликт между двумя компаниями, что отдыхали в двух увеселительных заведениях, расположенных по соседству.
"Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований сразу по трем статьям Уголовного кодекса РК - по части 2 статьи 345 "Нарушение правил дорожного движения" и по статьям 347 "Оставление места дорожно-транспортного происшествия" и 293 "Хулиганство" УК РК. Расследуется он в управлении полиции Бостандыкского района по территориальности, а также в Следственном управлении ДП. Личности подозреваемых установлены, сейчас принимается комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на их задержание и изъятие автомашины", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы.
Расследуется он в управлении полиции Бостандыкского района по территориальности, а также в Следственном управлении ДП. В настоящее время принимается комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на задержание подозреваемых и изъятие автомашины", - сообщила официальный представитель департамента полиции города Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.
В полиции также отметили, что в результате данного инцидента пострадали три человека, с травмами рук, ног, ушибами головного мозга они были доставлены в медицинские учреждения города.
Комментарии, по рейтингу, по дате
p.s.
надеюсь разборки без трупов
Тарантино недоделанный.
Нормальные люди в понедельник в 5 утра спят, а не по кабакам шляются.