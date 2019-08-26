Глава МВД прокомментировал наезд на троих мужчин в Алматы

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danilov 27 Августа 2019 в 17:30:50
За рулем двух машин находились два водителя. На сегодня один из них задержан. Машины брошены были недалеко от места происшествия, они у нас установлены", - сказал Тургумбаев.
"Давайте. детали я не буду говорить. Это решит только суд. (...) На сегодняшний день по квалификации несколько статей: это управление автотранспортом в нетрезвом состоянии, хулиганство и покушение на убийство в связи с тяжестью нанесенных телесных повреждений", - добавил министр внутренних дел.
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