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Закона.Нет
Глава МВД прокомментировал наезд на троих мужчин в Алматы
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danilov 27 Августа 2019 в 17:30:50
"Один из участников инцидента задержан, находится у нас. Сейчас проводятся поиски второго, я думаю, это дело времени. На сегодняшний день в больницах находятся трое. У двоих переломы конечностей и черепно-мозговые травмы.

За рулем двух машин находились два водителя. На сегодня один из них задержан. Машины брошены были недалеко от места происшествия, они у нас установлены", - сказал Тургумбаев.

"Давайте. детали я не буду говорить. Это решит только суд. (...) На сегодняшний день по квалификации несколько статей: это управление автотранспортом в нетрезвом состоянии, хулиганство и покушение на убийство в связи с тяжестью нанесенных телесных повреждений", - добавил министр внутренних дел.
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