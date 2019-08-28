ЭКСКЛЮЗИВ! В деле о намеренном наезде на людей появились новые подробности

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danilov 28 Августа 2019 в 11:21:37
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 28.08.2019 в 11:36:24 # 730121
Человек использовал транспортное средство как оружие. В америке этих двоих бы расстреляли на месте. А у нас сюсюкаются еще.
Если псих - сиди в больнице, если напал и покалечил - сиди в тюрьма!
А лучше бы просто расстреливали на месте - другим неповадно бы было.
Вы не подумайте что я жесток, но если этим двоим сейчас с рук спустить это дело в дальнейшем они не остановятся так же.
Прям обиженные какие. Не фиг в 4 утра шарахаться и пьяным за руль садиться. Напали на них. А что они хотели? Нормальные люди дома спят в это время. И это факт.
Так что хотели приключений? Они их ннашли. И не фиг кого то венить.
Использовал авто как оружие - отвечай!
Человеческий разум?
У сынка спрашивала?
Уроды
alpha_portal 28.08.2019 в 12:27:21 # 730129
Цитата: Даун от 28.08.2019 06:01:36
Жалко ребят
Жалко ребят
Тех которых сбили? Или тех у кого по машине под задницей, купленных мамой и папой?
Цитата: Olga 123 от 28.08.2019 07:29:01
Как это сбить 3 их и песенки петь, это нормально? Они моральные уроды, какая мать такие и дети. На ногу кому нибудь наступишь извинения просишь, а здесь ужас, пусть посидят подумают их там быстро научат.
Как это сбить 3 их и песенки петь, это нормально? Они моральные уроды, какая мать такие и дети. На ногу кому нибудь наступишь извинения просишь, а здесь ужас, пусть посидят подумают их там быстро научат.
Не будет никто сидеть и думать. Если у них камрюха есть, то ее продать и никто не сядет. Максимум показательный суд, осудят на 5 лет, а через 2-3 месяца как все уляжется выпустят.