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ЭКСКЛЮЗИВ! В деле о намеренном наезде на людей появились новые подробности
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danilov 28 Августа 2019 в 11:21:37
В деле о намеренном наезде на людей появились новые подробности. Оказывается, двумя автомобилями управляли родные братья. Сегодня их мама Назира Аликеева рассказала нашим корреспондентам свою версию событий той роковой ночи. Женщина утверждает, что Динмухамед и Жандос Аликеевы таким образом защищались. И на самом деле в этой истории жертвы – это они!

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Aлекс 28.08.2019 в 11:27:01   # 730118
Сначала говорила что не мог, сейчас говорит что защищался. Он мог просто уехать, но он получил люлей и походу захотел отомстить
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  Walter 28.08.2019 в 11:29:39   # 730119
Версия конечно охуительная. Но для защиты непригодна.
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  alpha_portal 28.08.2019 в 11:36:24   # 730121
Дада, конечно. Скажите еще в состоянии аффекта и т.д.
Человек использовал транспортное средство как оружие. В америке этих двоих бы расстреляли на месте. А у нас сюсюкаются еще.
Если псих - сиди в больнице, если напал и покалечил - сиди в тюрьма!
А лучше бы просто расстреливали на месте - другим неповадно бы было.
Вы не подумайте что я жесток, но если этим двоим сейчас с рук спустить это дело в дальнейшем они не остановятся так же.
Прям обиженные какие. Не фиг в 4 утра шарахаться и пьяным за руль садиться. Напали на них. А что они хотели? Нормальные люди дома спят в это время. И это факт.
Так что хотели приключений? Они их ннашли. И не фиг кого то венить.
Использовал авто как оружие - отвечай!
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  Yerla 28.08.2019 в 11:45:59   # 730122
расстрелять нах*й пидорков .. ну хотяп лет 10 впарить .. ибо нех*й ..
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  андремас 28.08.2019 в 11:55:46   # 730124
Где логика?
Человеческий разум?

У сынка спрашивала?
Уроды
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  Даун 28.08.2019 в 12:01:36   # 730127
Жалко ребят
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  alpha_portal 28.08.2019 в 12:27:21   # 730129
Цитата: Даун от 28.08.2019 06:01:36
Жалко ребят

Тех которых сбили? Или тех у кого по машине под задницей, купленных мамой и папой?
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  Walter 28.08.2019 в 12:32:25   # 730131
Да еще мамаша пиздит и не смущается. Как его могли избивать когда он внутри белого авто сидел и маневрировал. Внутри его избивали получается. Ну надо было тогда таранить белую камри.
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  Yerla 28.08.2019 в 12:40:17   # 730136
да пидоры они все (с) Чужая
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  Аристарх 28.08.2019 в 12:41:48   # 730137
Рожи наглые, что у мамаши, что у сестры, нормальные люди просто молчали бы до выяснения всех обстоятельств, а эти уже в драку лезут, уроды моральные. Блять, ненавижу этих хозяев жизни, насквозь пропонтованных. Мозгов нихрена нету, одни инстинкты.
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  Yerla 28.08.2019 в 12:43:02   # 730138
интересно .. а кто папа этих мальчиков ? .. ну и муж этой наглой "мамы" ..
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  Денис222 28.08.2019 в 13:12:26   # 730146
Стрекоза, очки б сняла для начала... действительно хозяева блеать жизни
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  Olga 123 28.08.2019 в 13:29:01   # 730151
Как это сбить 3 их и песенки петь, это нормально? Они моральные уроды, какая мать такие и дети. На ногу кому нибудь наступишь извинения просишь, а здесь ужас, пусть посидят подумают их там быстро научат.
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  koshkoed 28.08.2019 в 16:18:21   # 730164
Цитата: Olga 123 от 28.08.2019 07:29:01
Как это сбить 3 их и песенки петь, это нормально? Они моральные уроды, какая мать такие и дети. На ногу кому нибудь наступишь извинения просишь, а здесь ужас, пусть посидят подумают их там быстро научат.


Не будет никто сидеть и думать. Если у них камрюха есть, то ее продать и никто не сядет. Максимум показательный суд, осудят на 5 лет, а через 2-3 месяца как все уляжется выпустят.
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  Yerla 28.08.2019 в 17:45:49   # 730172
канеш отпустют .. но перед этим хорошенько "обезжирят" .. дело то громкое получилось .. тож хорошо .. заработают все .. менты .. прокурор .. судья и еще куча людей (на зону бабло нужно будет ведь скидывать .. шоб условия хорошие были .. перекантуются пока шум уляжится .. ) .. адвокаты хорошо заработают .. бедологи те что в больничке бабло получат .. врачям тоже перепадет .. кароч все нармуль ..
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