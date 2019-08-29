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Экс-премьера Малайзии обвинили в хищении сотен миллионов долларов
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danilov 29 Августа 2019 в 14:03:02
Прокурор, выступающий на судебном процессе по обвинению в коррупции экс-премьера Малайзии Наджиба Разака, заявил, что подсудимый похитил через своего личного представителя несколько сотен миллионов долларов со счетов государственного инвестиционного фонда 1MDB, переведя эти деньги на свои личные счета.

Финансист Лоу Тэк Чжо, разработавший и исполнявший схему вывода средств из фонда 1MDB и размещения их на личных счетах участников схемы, в том числе экс-премьера, был "зеркальным отображением" и "вторым "я" Наджиба Разака, заявил во вступительной речи на суде главный обвинитель по делу о миллиардных хищениях в фонде 1MDB прокурор Гопал Шрирам.

- Эти два человека действовали вместе, как один, - заявил обвинитель, подчеркнув, что экс-премьер и финансист вдвоем похитили из фонда не менее нескольких сотен миллионов долларов.
Судебные слушания по делу о миллиардных хищениях в фонде 1MDB, в котором в качестве обвиняемых проходят экс-премьер Наджиб Разак, финансист Лоу Тэк Чжо, известный также под именем Джо Лоу, и группа близких помощников экс-премьера, начались 28 августа в суде столицы Малайзии Куала-Лумпура. Джо Лоу в настоящее время скрывается от правосудия.

27 августа прокуратура закончила представление суду обвинительного заключения по другому делу в отношении экс-премьера, связанному с хищением и переводом на его личные счета средств инвестиционной компании SRC, дочерней фирмы фонда 1MDB, которая занималась как внутренними, так и зарубежными инвестициями, в том числе в Монголии и Индонезии. Защита бывшего премьера по этому делу должна подать в суд свои аргументы в письменном виде. Суд огласит свое решение о том, будет ли он заслушивать защиту и открывать прения сторон, 11 ноября. Представитель прокуратуры заявил во вторник, что окончание представления суду материалов обвинительного заключения по делу SRC позволит обвинению сконцентрироваться на предъявлении своих аргументов суду в более крупном деле фонда 1MDB начиная с 28 августа.

Дело о хищениях в фонде 1MDB, созданном правительством Наджиба Разака в первые годы его правления, расследуется одновременно в Малайзии, Сингапуре, США, Швейцарии и ряде других стран. По версии обвинения, финансист Джо Лоу, фактически руководивший фондом от имени прежнего правительства Малайзии, вывел в собственных интересах и интересах экс-премьера до 4 миллиардов долларов со счетов фонда через подставные компании и счета, открытые в разных странах. В частности, средства, похищенные из фонда 1MDB, использовались в Голливуде при финансировании производства фильма "Волк Уолл-Стрита" с Леонардо ДиКаприо в главной роли, и других кинематографических проектах.

По данным следствия, Джо Лоу, этнический китаец, может в настоящее время скрываться на территории КНР.

Экс-премьер Малайзии и его супруга Росма Мансор были арестованы летом прошлого года, и находятся на режиме временного освобождения под залог. Скандал вокруг хищений в фонде 1MDB стал одной из главных причин поражения правящей коалиции во главе с Наджибом Разаком на всеобщих выборах в Малайзии в мае 2018 года.

Источник: РИА Новости
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  KAN13 29.08.2019 в 17:28:38   # 730263

Думаю Наджиб это наворотил под влиянием казахстанского зятя , так сказать коррупцией заразил ..... порядочную семью . .
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