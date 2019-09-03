Вот это номер!

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GoodZone 03 Сентября 2019 в 10:49:02
В уникальную ситуацию попал 30-летний Нурболат НУРСУЛТАНОВ. Еще весной 2018 года он приобрел крутой телефонный номер, заканчивающийся шестью нулями. Через некоторое время мужчина заметил, что ему стали приходить sms-уведомления о снятии денег с депозита в одном из банков второго уровня, хотя никаких накоплений он там не держал. Как оказалось, счет был привязан к номеру, и, воспользовавшись интернет-банкингом, “счастливчик” получил в свое распоряжение 7,7 миллиона тенге, к которым не имел никакого отношения.
Что тут скрывать, красивые комбинации цифр пользуются большим спросом у казахстанцев: наши соотечественники с большим удовольствием и за огромные деньги покупают блатные и зеркальные номера для автомобилей, где в ряд выстраиваются семерки, единицы и нули. Неменьшим спросом пользуются и красивые телефонные номера, а их стоимость временами превышает цену автомобиля.
Мечтал выделиться из толпы и Нурболат Нурсултанов. За тысячу долларов он нашел в продаже номер телефона с шестью нулями. И диктовать такое сочетание цифр легко, да и любой, кто позвонит на подобный номер, сразу поймет: абонент - человек уважаемый и успешный.
Правда, через некоторое время выяснилось, что у красивого номера были прежние владельцы. Нурсултанов понял это, когда ему на телефон стали приходить уведомления из банка о снятии денег со счета. Законопослушный гражданин наверняка бы обратился в эту организацию, чтобы там изменили данные счета, но Нурболат оказался еще и человеком любознательным. Он скачал себе мобильное приложение банка и прошел авторизацию с помощью своего блатного номера. И тут выяснилось, что у его предшественника лежат на счету 7,7 миллиона тенге! А доступ к этим деньгам открыт, ведь для проведения любой операции нужно ввести код, отправленный на номер его телефона.
Нурсултанов сначала не поверил своим глазам, поэтому решил для начала взять совсем немного денег - он перевел на свой аккаунт в социальной сети Vkontakte 20 тысяч тенге, а еще 120 тысяч отправил для оплаты услуг на сайте Kolesa.kz. Обе транзакции прошли успешно...
Немного поковырявшись в интернет-банкинге, Нурболат обнаружил, что к программе привязан очень удобный онлайн-магазин. Покупки можно оплачивать прямо в приложении, а забирать товары в магазинах, предъявив телефон. И вот тут Нурсултанов понял, какие возможности перед ним открылись!
Владелец красивого номера начал лихорадочно скупать технику в различных торговых сетях Уральска и Актобе - смартфоны, умные часы, игровые приставки, видеорегистраторы, в общем, все то, что пользуется спросом. Что интересно, Нурсултанов в некоторых случаях отправлял за покупками своего знакомого, а что-то забирал из магазинов сам. Купленные товары более чем на 4,5 миллиона тенге он тут же сбывал по объявлениям в родном городе, причем заметно дешевле. Вырученные деньги Нурболат тратил на себя.
Нурсултанов понимал, что рано или поздно хозяин счета обнаружит исчезновение денег, поэтому попытался замести следы. Он не придумал ничего другого, как... продать свой счастливый номер, сделавший его богаче. Примерно месяц после продажи Нурболат был уверен, что его не найдут. Однако законная хозяйка депозита обратилась в банк, чтобы узнать состояние счета. И тут выяснилось, что деньги пропали. Банк возместил ущерб, а правоохранительные органы начали поиск человека, получившего доступ к счету с помощью телефона.
Впрочем, расследование прошло довольно быстро - в компании Kcell сообщили, что красивый номер был зарегистрирован на Нурсултанова, когда шли массовые закупки айфонов и прочей техники. Опознали его и покупатели, которым он перепродавал товар. Да и сам Нурболат не стал отпираться и признал, что действительно организовал всю аферу самостоятельно. Он погасил ущерб, нанесенный банку, поэтому был приговорен всего лишь к трем годам ограничения свободы, причем из этого срока он почти полгода уже провел в следственном изоляторе. Банк и владелица депозита свои деньги получили назад, поэтому подавать апелляцию не стали, и приговор вступил в законную силу.
И напоследок: около трех лет назад наша газета рассказывала о том, как злоумышленники специально обратились в Kcell, чтобы выпустить дубликат якобы утерянного номера телефона и таким образом получить доступ к счетам в АТФ-Банке. Благодаря этой махинации житель Алматы Анатолий ИВАНОВ сумел перекинуть себе на депозит 165 миллионов тенге, которые тут же обналичил, но через некоторое время его все равно поймали и осудили на семь лет лишения свободы (см. “Вскрытие банка”, “Время” от 2.11.2016 г.). Как мы видим, так заморачиваться больше не стоит - достаточно купить красивый номер, и вдруг вам повезет?
Михаил КОЗАЧКОВ
https://time.kz/articles/nu/2019/09/02/vot-eto-nomer
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