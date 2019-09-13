Подписное свидетельство

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GoodZone 13 Сентября 2019 в 09:12:36
Как подчеркивает в своем письме вице-министр Баедилов, досудебное расследование по заявлению ЕНПФ в отношении должностных лиц АО “Имсталькон” окончено еще 14 июля 2019 года. Подозреваемыми признаны Владимир КАНАНЫХИН (бывший генеральный директор, крупнейший акционер компании, владелец 18,78 процента акций “Имсталькона”), Серик ЕСМУКАНОВ (преседатель совета директоров, владелец 9,05 процента акций) и Ирина КОВЧЕГОВА, руководитель финансово-экономической службы, в совет директоров не входившая и даже правом подписи не обладавшая. Все трое обвиняются в хищении 2,9 миллиарда тенге. При этом только у наемного работника Ковчеговой следствие обнаружило хоть какое-то имущество - квартиру и парковочное место. У двух крупнейших акционеров “Имсталькона” за душой ни кола, ни двора...
Еще вице-министр объяснил депутатам, почему к уголовной ответственности не привлечен другой совладелец компании, нынешний гендиректор Михаил РЕЗУНОВ. По версии следствия, факт мошенничества с его стороны не доказан, поэтому он проходит по делу в качестве свидетеля. К исчезновению денег, полученных от частных пенсионных фондов в обмен на облигации, Михаил Михайлович не причастен - такой вывод сделал следователь Ерлан ТАДЖИБАЕВ. Спорить с ним мы не станем, ведь департамент экономических расследований потратил почти два года, чтобы выяснить, куда же боссы “Имсталькона” подевали деньги пенсионеров. За такой срок следствие должно было перевернуть всю финансовую документацию акционерного общества и перечитать каждую бумажку по нескольку раз.
Однако мы все же осмелимся предположить, что какая-то часть бумаг прошла мимо следователя Таджибаева или он их прочитал не слишком внимательно. Эти документы по странному стечению обстоятельств оказались в распоряжении редакции газеты “Время”, и мы бы очень хотели, чтобы в ДЭР их тоже увидели. На изучение этих бумаг потребуется гораздо меньше двух лет, зато они могут существенно повлиять на расклад в уголовном деле “Имсталькона”.
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Подпись в официальном документе, размещенном на сайте Казахстанской фондовой биржи kase.kz один в один совпадает с подписями в платежных реестрах АО “Имстальком”.
Итак, у нас на руках есть копии реестров платежных поручений АО “Имсталькон” за два последних месяца 2009-го и за первый месяц 2010 года. Именно в этот период на счета компании поступали деньги от частных пенсионных фондов, вложившихся в облигации. Неизвестный доброжелатель заботливой рукой указал на каждом из реестров, откуда приходили деньги. На одной бумажке - “Улар Умит” (1,35 миллиарда тенге), на другой - “Аманат Казахстан” (237 миллионов), на третьей - “БТА Казахстан” (812 миллионов) и так далее. И тут же указано, куда уходили эти деньги - это и зарплаты, и налоги, и оплата гостиниц командированным, а также услуг сотовой связи и многое другое. Среди получателей средств есть и посредник, размещавший облигации, - ТОО PFG Capital. Например, из полученных от пенсионного фонда “БТА Казахстан” 812 миллионов эта фирма отхватила более 44 миллионов!
А еще значительная часть денег была направлена в дочерние компании на закупку материалов или, как указано в платежах, “по договору”. Если взять калькулятор и сложить суммы в реестрах платежных поручений, получается чуть более 2,5 миллиарда. Вот вам и ответ, куда пошли деньги пенсионных фондов.
Но есть в реестрах и еще один любопытный момент. Каждый финансовый документ подписала главный бухгалтер Лариса ЗАДОРОЖНАЯ, при этом в графе “Разрешено к перечислению” стоит еще одна подпись, но не главбуха. Видимо, это кто-то вышестоящий по должности оставлял свои автографы, визируя перечисления.
И это, пожалуй, самый важный момент. Ведь у денег, полученных в результате размещения облигаций, было конкретное целевое назначение. Есть даже инвестиционные меморандумы, в которых перечислены проекты, куда будут направлены деньги, - это развитие Капшагайской площадки и проекта в Северо-Каспийском регионе, где как раз разрабатывали месторождение Кашаган, а также пополнение оборотных средств. Также в обозримом будущем “Имсталькон” планировал строительство ракетно-космического комплекса на космодроме Байконур, нового металлургического комплекса в Темиртау и металлургического завода в Павлодарской области. Все это отражено в документах, размещенных на сайте Казахстанской фондовой биржи.
Однако, если судить по реестрам платежных поручений, 2,5 миллиарда до Байконура и Кашагана не дошли. Ими просто закрыли долги за сотовую связь, канцтовары и прочее, в общем, использовали для покрытия текущих расходов. Чтобы понять это, следователям нужно было лишь просмотреть эти бумаги, и не пришлось бы тратить два года жизни на расследование.
Но все же один вопрос остается на повестке дня: кто же тот руководитель “Имсталькона”, оставлявший свою подпись в графе “Разрешено к перечислению”? Чтобы найти ответ на этот вопрос, достаточно еще раз зайти на сайт фондовой биржи kase.kz и открыть наугад любой официальный документ АО “Имсталькон”, где есть подписи начальников. Когда мы проделали эту нехитрую операцию, нас ждал сюрприз. Подписи в реестрах платежных поручений невероятно похожи на.... подпись нынешнего генерального директора Михаила Резунова! Того самого, признанного следствием непричастным к хищению денег ЕНПФ!
Но это еще не все. В распоряжении редакции оказался один любопытный документ - договор на выполнение работ по строительству, ремонту и восстановлению объектов на космодроме Байконур, оформленный 26 мая 2009 года. Как раз этот проект упоминается в одном из инвестиционных меморандумов “Имсталькона”. В качестве заказчика этот документ подписал генеральный директор АО “Совместное казахстанско-российское предприятие “Байтерек” И.И. АХМАТОВ. Со стороны исполнителя автограф поставил гендиректор АО “Имсталькон” В.Т. КАНАНЫХИН. Но вот незадача - и эта подпись невероятно похожа на ту, что есть в реестре платежных поручений! Именно так расписывается Михаил Михайлович Резунов, чья вина в мошенничестве следствием не установлена.
И если следователь Ерлан Таджибаев вдруг заинтересуется копиями документов, попавшими в руки корреспондента “Времени”, мы готовы их предоставить по первому звонку. Или, быть может, внимание к ним проявит Генеральная прокуратура, которая неоднократно заверяла, что будет тщательно отслеживать поиск денег вкладчиков ЕНПФ. Ведь мы же все в этом заинтересованы, так ведь?
Михаил КОЗАЧКОВ, Алматы
https://time.kz/articles/strana/2019/09/11/podpisnoe-svidetelstvo
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alpha_portal 13.09.2019 в 09:26:58 # 730962