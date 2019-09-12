Гендиректор Сайрам-Угамского нацпарка осужден за хищение
danilov 12 Сентября 2019 в 13:47:51
НУР-СУЛТАН, 12 сен — Sputnik. Генеральный директор Сайрам-Угамского государственного национального природного парка осужден за мошенничество и хищение бюджетных средств. Чиновник должен выплатить штраф в размере 7,6 миллионов тенге (около 20 тысяч долларов)
Руководитель нацпарка подозревался в получении путем мошенничества 764 тысяч тенге от своих заместителей под предлогом передачи вышестоящим должностным лицам за общее покровительство, сообщили в Антикоррупционной службе.
Кроме того, чиновник, используя служебное положение, похитил бюджетные средства на сумму 564 тысяч тенге.
"11 сентября приговором Аль-Фарабийского районного суда Шымкента Керимбеков осужден к штрафу в размере 7 640 000 тенге", - говорится в сообщении Антикоррупционной службы.
Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.
https://m.ru.sputniknews.kz/regions/20190912/11505043/gendirektor-natspark-shymkent-sud-moshennichestvo-korrupciya.html