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Закона.Нет
Гендиректор Сайрам-Угамского нацпарка осужден за хищение
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danilov 12 Сентября 2019 в 13:47:51
НУР-СУЛТАН, 12 сен — Sputnik. Генеральный директор Сайрам-Угамского государственного национального природного парка осужден за мошенничество и хищение бюджетных средств. Чиновник должен выплатить штраф в размере 7,6 миллионов тенге (около 20 тысяч долларов)

Руководитель нацпарка подозревался в получении путем мошенничества 764 тысяч тенге от своих заместителей под предлогом передачи вышестоящим должностным лицам за общее покровительство, сообщили в Антикоррупционной службе.

Кроме того, чиновник, используя служебное положение, похитил бюджетные средства на сумму 564 тысяч тенге.

"11 сентября приговором Аль-Фарабийского районного суда Шымкента Керимбеков осужден к штрафу в размере 7 640 000 тенге", - говорится в сообщении Антикоррупционной службы.

Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.

https://m.ru.sputniknews.kz/regions/20190912/11505043/gendirektor-natspark-shymkent-sud-moshennichestvo-korrupciya.html
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  alpha_portal 12.09.2019 в 14:18:44   # 730903
Quote:
Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.

Вот эта формулировка должна присутствовать на каждом вынесенном приговоре госслужащим взявжим взятку. И в конце должно быть предложение: С конфискацией имущества и принудительными работами на угольной шахте в качестве осла предвадителя троллей
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  Рулон Обоев 12.09.2019 в 14:51:22   # 730908
"Кроме того, чиновник, используя служебное положение, похитил бюджетные средства на сумму 564 тысяч тенге."
Копейки по сути по сравнению с другими. Видно его место кому то приглянулось.
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  Пастафариан 12.09.2019 в 15:22:11   # 730910
Суммы смехотворные 764 тысяч, 564 тысяч тенге
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  гримм 12.09.2019 в 17:39:41   # 730922
Цитата: Пастафариан от 12.09.2019 09:22:11
Суммы смехотворные 764 тысяч, 564 тысяч тенге

по сути это суммы которые смогли зафиксировать и доказать, а по факту суммы в десятки раз превышают!
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