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Закона.Нет
Забрал ключи и кинул жезл
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danilov 16 Сентября 2019 в 12:17:24
Инцидент сняли на видео и распространили в мессенджерах и соцсетях, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".



В распространенном видео женский голос за кадром рассказывает, что полицейский не пускает ее к дому, возле которого ведутся работы. Девушка уверяет, что полицейский до нее пропустил два автомобиля, а именно ее остановил. Кроме того, забрал у нее ключи от машины.

В это время, не реагируя на знак полицейского остановиться, инкассаторская машина едет дальше, и полицейский бросает в автомобиль свой жезл.

- 14 сентября в социальных сетях был размещен видеоролик с участием инспектора службы лейтенанта полиции Дюсенова Н.М., который 13 сентября при несении службы на пешем посту ПП-882 был выставлен по указанию руководства батальона на пересечении пр.Евразия и пр.Назарбаева и осуществлял регулировку дорожного движения с помощью жезла. А именно ограничивал движение транспорта по пр.Назарбаева в сторону ул.Алмазова. Решение об ограничении движения было принято по согласованию отдела автомобильных дорог управления полиции г.Уральска с ТОО «Жайык Жарыгы» и вызвано необходимостью установки металлоконструкции на пересечении пр.Назарбаева и ул.Алмазова для освещения нерегулируемого пешеходного перехода и установки светофорного объекта в период времени с 15.30 до 16.30 от пр.Евразии до ул.М.Маметова по пр.Назарбаева. Однако при исполнении служебных обязанностей инспектор службы Дюсенов Н.М. своими действиями дал повод для обоснованной критики со стороны граждан, тем самым допустив нарушения Правил служебной этики государственных служащих, утвержденных Указом Президента РК за №153 от 29.12.2015 года, а именно отобрал ключи от автомашины марки Volkswagen Passat L 732 HFM у гражданки 1990 года рождения, которая, с ее слов, собиралась проехать к дому. А также в ходе конфликтной ситуации, не проявив выдержку и сдержанность, бросил жезл вслед автомашине марки «Газель» (инкассатор), водитель которой нарушил требование дорожного знака 3.1 «Въезд запрещен». В настоящее время назначено служебное расследование в отношении вышеуказанного сотрудника, - прокомментировали видео в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

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https://mgorod.kz/nitem/v-zko-policejskij-razbil-zhezl-ob-avtomobil-video/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 16.09.2019 в 13:07:02   # 731109
Quote:
водитель которой нарушил требование дорожного знака 3.1 «Въезд запрещен».

Даааа??? Знак? Где? вот же понапридумывают же...
А инспектора долой с органов! Такие психи не должны с населением работать. Пусть сидит бумашки перебирает а архиве где нить
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  KAN13 16.09.2019 в 13:25:54   # 731112

"alpha_portal " , лучше пусть улицы подметает , а вот "палки" им зря вернули хай шапками кидаются .
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  Aлекс 16.09.2019 в 13:31:59   # 731117
Когда не тому кинул палку)))
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  Mikado 16.09.2019 в 13:59:38   # 731123
Интересно, и инкассаторы имеют право шмалять в случае нападения палкой человека в форме?
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  KAN13 16.09.2019 в 14:10:56   # 731125
В данном случаи нет , не имеют . Инкассаторы и перевозимые ценности находятся в броне и им этот баран с палкой "до спины" .
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  DITRX 16.09.2019 в 14:17:45   # 731126
На самом интересном прирвали. Интересно инкассаторы этот жезл засунули или нет, ему темное место ???
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  DITRX 16.09.2019 в 14:21:16   # 731127
Цитата: Mikado от 16.09.2019 07:59:38
Интересно, и инкассаторы имеют право шмалять в случае нападения палкой человека в форме?


Я думаю что да . Так как это нападение на инкосаторов . Веть он не предявил им свои служебное удостоверение а может он переадетый бандит. И как то странные ремонтные работы на дороге
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