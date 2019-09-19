Лекарства против пыток

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GoodZone 19 Сентября 2019 в 10:08:28
Напомним: спецпрокуратура предъявила семерым сотрудникам исправительного учреждения официальные обвинения, трое осужденных признаны жертвами пыток (см. “Колония жестокого режима”, “Время” от 3. 8. 2019 г.). Сейчас фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела. По словам одного из потерпевших Александра БЕЛОЗЕРОВА, его избивали несколько офицеров и активисты колонии из добровольной организации осужденных (ДОО). Особенно зверствовал режимник Жомарт Дикембаев.
Как выяснилось, этот же сотрудник подозревается в пытках над другим осужденным Канатом Бердыбаевым - уголовное дело возбудили спецпрокуроры и поручили досудебное расследование сотрудникам департамента Агентства по противодействию коррупции по Алматинской области.
А факты пыток выявил… дядя Каната, алматинский стоматолог Кайрат АБИШЕВ, обратившийся на днях в редакцию “Времени” за помощью.
- Мой племянник год сидел под следствием в столичном СИЗО, его обвинили в сбыте наркотиков, - рассказывает Кайрат. - 19 декабря прошлого года его привезли в колонию ЛА 155/8. 26 декабря я узнал об этом, позвонил в учреждение и в разговоре с дежурным офицером выяснил: Канат лежит в санчасти колонии. В ходе разговора услышал в трубке мужской голос, сказавший дежурному, что осужденный Бердыбаев сильно избит. Я сразу выехал в Заречный…
Дежурный помощник начальника учреждения ЛА 155/8 успокоил Абишева: Бердыбаев действительно лежит в санчасти, но поводов для переживаний нет: парень простыл на этапе, на днях выпишется и свяжется с родственниками по таксофону.
Кайрат пытался встретиться с начальством, но тщетно.
За воротами колонии Кайрат увидел правозащитников - они собирались зайти в зону. Он попросил их узнать о состоянии его племянника и, если будет возможность, написать список препаратов, которыми лечат парня. Примерно через час Абишеву передали клочок бумаги, на котором были указаны лекарства. Снизу почерком Каната было дописано: “Дядя Кайрат, у меня все хорошо. Привезите зубную пасту, щетку и другие предметы гигиены...”
Едва глянув на бумажку, Абишев ахнул: “простывшему” Бердыбаеву прописали пироцитам, мильгамму, кавентон и другие сильнодействующие препараты, которые назначают лишь при тяжелых травмах, повлекших нарушение кровообращения мозга.
- Я врач с большим опытом и знаю, какие лекарства нужно пить при простуде. В общем, закатил скандал. Тут же со мной встретился исполняющий обязанности начальника колонии Данияр КОКУМБЕКОВ. Он предлагал провести обследование Каната в санчасти учреждения, даже был готов вывезти моего племянника в больницу Капшагая, но я настоял, чтобы полное обследование провели в отделении нейрохирургии седьмой горбольницы Алматы, - продолжает Кайрат Абишев.
Но обследовать Бердыбаева смогли лишь 8 января этого года: то водитель колонии заболел, то конвойная машина сломалась, то бензин не выдали и вообще у сотрудников нет денег даже на обед. Абишев пообещал заправить полный бак, накормить конвойных и фельдшера, которые будут сопровождать осужденного, и тем самым уговорил администрацию вывезти Каната в больницу. Племянника Кайрат Абишев встретил в приемном покое.
- Его завели прикованного наручниками к сотруднику колонии. Канат пошатывался как пьяный. Парень заметно осунулся, хотя занимается спортом, не пьет, не курит. Спросил, что с ним. Отвечает: все нормально, дядя. Но речь невнятная, не может сконцентрироваться. Мы, врачи, сразу обращаем на такое поведение особое внимание, - говорит Кайрат.
Заведующий приемным отделением городской больницы направил больного на МРТ (магнитно-резонансная томография). Получив результат, врач настоял на немедленной госпитализации: у Каната обнаружили кровоизлияние в мозг и большую гематому на голове. Специалист предупредил Абишева: последствия травмы могут быть самыми печальными, а если не оказать своевременную помощь, то придется делать трепанацию черепа. Но тут уперлись фельдшер колонии и конвоиры: дескать, они должны доставить осужденного в учреждение.
По словам Абишева, завотделением попросил сотрудников колонии выйти из кабинета и остался наедине с Канатом. Тогда парень признался, что был сильно избит 19 декабря 2018 года и почти два часа пробыл без сознания. Выйдя к представителям учреждения, врач сказал: либо оставляете пациента в больнице, либо пишете расписку, что в случае летального исхода всю ответственность берете на себя.
- Завотделением даже пригрозил конвоирам вызвать следственную группу РУВД, дежурного прокурора и зафиксировать воспрепятствование работе врачей. Фельдшер несколько раз звонил Кокумбекову, и в конце концов тот согласился на госпитализацию моего племянника и выставил у палаты конвой. А мне тут же поставил условие: пусть Канат скажет врачам, что во время ночного дежурства упал на тумбочку. Если он напишет, что избили, в колонии начнутся разборки и Бердыбаева вернут в зону. Ради здоровья Каната я был вынужден пойти на эти условия администрации... - разводит руками Кайрат Абишев.
Но врачи горбольницы и сам Абишев прекрасно понимали: невозможно упасть на тумбочку и получить такие тяжелые травмы - помимо закрытой черепно-мозговой травмы и сотрясения головного мозга у Каната были сломаны три ребра - факт жестокого избиения налицо.
Десять дней парня лечили, гематома уменьшилась, переломы срослись, Канату стало лучше, и конвой забрал его в колонию. Правда, врачи рекомендовали каждые три месяца привозить больного на контрольное обследование - иначе 32-летний осужденный может стать инвалидом…
Недавно Кайрат Абишев, просматривая новости в интернете, наткнулся на видео, где сотрудники ЛА 155/8 издевались над заключенными. Позже, встретившись с племянником на краткосрочном свидании, узнал, что Каната избил Жомарт Дикембаев, тот самый режимник, засветившийся на скандальном видео.
- Канат режим не нарушал, он только прибыл в колонию и сразу же в карантине подвергся издевательствам Дикембаева, - уверяет Кайрат. - Как выяснилось, режимник хотел сделать из моего племянника стукача, однако Канат отказался. За это его зверски избили и грозились сделать его опущенным. Судя по диагнозу Каната, издевательства продолжались не один день. Всей правды племянник не говорит до сих пор: когда его привозят на обследование в седьмую больницу, рядом находится конвой. Когда я приезжаю на свидание, сотрудники прислушиваются к нашему разговору. Видимо, и таксофоны в колонии прослушиваются…
В начале августа Абишев написал жалобу на имя прокурора Алматинской области Азамата ЖЫЛКЫБАЕВА. Недавно с Кайратом связался сотрудник спецпрокуратуры области Марлен ЖУМАХАНОВ и сообщил: по факту пыток возбуждено уголовное дело, досудебное расследование поручено следователю антикоррупционной службы по Алматинской области Т. БУЛЕГЕНОВУ.
- Я позвонил в антикоррупционный департамент, соединили с неким Ануаром и сказали, что он начальник Булегенова. Узнав о причине звонка, Ануар пообещал перезвонить и пропал. Я не могу выяснить, на какой стадии находится это дело, признан ли мой племянник потерпевшим, а Дикембаев подозреваемым. Хотя медики освободили Каната от физических и эмоциональных нагрузок, дневных и ночных дежурств, его все равно заставляют дежурить.
Начальник санчасти колонии - терапевт по образованию, но по призванию он, видимо, больше надзиратель, чем врач, дававший клятву Гиппократа. Я просил его написать справку об освобождении Каната от дежурств. В ответ услышал: тогда будет стоять на тумбочке днем. Есть рекомендации нейрохирурга, но в этой колонии царят своеобразные нравы, - разводит руками Кайрат Абишев.
На днях он написал жалобу на бездействие борцов с коррупцией на имя генпрокурора Гизата НУРДАУЛЕТОВА.
Тем временем председатель общественной наблюдательной комиссии по Алматы и Алматинской области Ардак ЖАНАБИЛОВА после ареста сотрудников колонии строгого режима еще раз приехала в это учреждение. Как выяснилось, родственники некоторых осужденных выразили опасение, что на них могут оказать давление в связи с начавшимся расследованием. Но эти доводы не подтвердились.
- Примечателен другой факт, - говорит правозащитница. - К нам обратились несколько осужденных с жалобами на пытки, но их не признали потерпевшими. Например, Канат Бердыбаев рассказал ужасающую историю, как Жомарт Дикембаев избивал его в карантине колонии. Издевательства были настолько жестокими, что осужденный полтора часа пробыл без сознания. Только страх персонала санчасти, что парень впадет в кому, стал причиной незамедлительного обращения к врачам. Мы уже выразили руководителю следственной группы по расследованию пыток г-ну Отеуову просьбу объединить дела против Дикембаева в одно производство. Но каких-либо действий со стороны следствия пока не наблюдаем, хотя все факты налицо: в одном учреждении он пытал разных заключенных, десятки видеороликов опубликованы в интернете, собраны другие доказательства...
Между тем в комитете уголовно-исполнительной системы МВД сообщили: об этом факте пыток им известно.
- Мы прилагаем все усилия для совершенствования уголовно-исполнительной системы, - говорит первый зампредседателя КУИС Тенизжан ДЖАНИБЕКОВ.
- К сожалению, в наших рядах еще находятся сотрудники, подрывающие репутацию и имидж. На сегодня уголовное дело возбуждено по заявлению родственника осужденного Бердыбаева и находится в производстве антикоррупционной службы по Алматинской области. По результатам расследования сотрудник колонии будет привлечен к ответственности…
Кстати, правозащитникам удалось добиться, чтобы администрация колонии освободила Каната Бердыбаева от физических нагрузок и обязанностей дневального - так в учреждении называют дежурных в отрядах.
Тохнияз КУЧУКОВ
https://time.kz/articles/risk/2019/09/18/lekarstva-protiv-pytok
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