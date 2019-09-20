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Закона.Нет
15 тысяч тенге в день. Двое мужчин задержаны за наружную рекламу наркотиков
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danilov 20 Сентября 2019 в 11:06:04
В Алматы двое мужчин задержаны за наружную рекламу наркотических средств, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Двух мужчин участковый инспектор полиции Медеуского района доставил Управление полиции с одной из оживленных улиц города.



- В полицию несколько раз обращались представители одного из офисов, расположенных по улице Жибек Жолы. Они сигнализировали о том, что неизвестные люди наносят рекламу наркотиков на фасад их здания или поверхность терминала. Обратная связь с представителями этой компании была налажена. И сегодня охрана офиса заприметив двух подозрительных мужчин, сообщила о них местному участковому инспектору. Оказалось, что эти люди с помощью трафарета на поверхность банкомата наносили рекламу наркотических средств. В полицию были доставлены двое: гр. М., 2000 г.р., уроженец Туркестанской области и гр. Х., 1997 г.р., уроженец Алматинской области. Как сообщили задержанные, за нанесение рекламы они зарабатывали по 15 тысяч тенге в день. В их задачи, якобы, входило нанесение 30 надписей в местах массового скопления людей, - рассказал начальник Управления полиции Медеуского района майор полиции Болат Тотыбаев.

В настоящее время молодые люди за нарушение правил благоустройства привлечены к административной ответственности по ст. 505 КоАП РК. Материалы данного дела также будут переданы в Управление по противодействию наркобизнесу ДП города Алматы для принятия дальнейших мер. Стоит отметить, что эти фигуранты ранее уже привлекались к уголовной ответственности за грабеж и вымогательство.

https://www.zakon.kz/4986684-po-pyatnadtsat-tys-tenge-v-den-dvoe.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Versus 20.09.2019 в 12:35:50   # 731480
Такие люди обществу не нужны
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  Антибиотик 20.09.2019 в 13:47:47   # 731487
Барыг надо ловить, а не трафаретчиков! Толку то что их поймали?
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  Aлекс 20.09.2019 в 14:15:24   # 731496
Только рекламу им сделали, а на деле им не платят столько, кидают )))
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  arhar 20.09.2019 в 14:46:05   # 731508
какие нафиг рекламщики, барыги мелкие просто
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