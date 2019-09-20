13 миллионов долларов Рыскалиевых арестовали за границей

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danilov 20 Сентября 2019 в 11:14:23
"Не всех беглецов нам пока удалось передать в руки правосудия. Например, бывшего акима Атырауской области Бергея Рыскалиева и его брата. Они создали целое преступное сообщество практически с первых дней пребывания в должности акима Атырауской области.
С 2006 по 2012 годы они на системной основе продавали своим людям объекты госсобственности по явно заниженным ценам, завышали стоимость при строительстве социальных объектов, получали взятки в особо крупных размерах, в своих преступных целях подделывали официальные документы", - напомнил начальник службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры Сапарбек Нурпеисов в СЦК.
По данным Генпрокуратуры, похищенные деньги отмывались через специально созданные лжефирмы и выводились за рубеж.
"Было несколько организованных преступных групп с четкой иерархией и распределением ролей.
Одну из них возглавил зять Бергея Рыскалиева - Альбакасов. Они преследовали единую преступную цель - похитить бюджетные средства на объектах газификации, электрификации, водоснабжения, при строительстве жилых домов, мостовых переходов, канализационно-очистных сооружений и других социальных объектов.
Начиная от нового мостового перехода через реку Урал по улицам Алиева - Сатыбалдиева, полигона по захоронению твердых бытовых отходов в Атырау и до концертного зала на 1200 мест с музеем современных искусств города Атырау", - добавил Сапарбек Нурпеисов.
Как выяснилось позже, в сообщество входила также отдельная группа под руководством первого заместителя Рыскалиева - Болата Даукенова - для проведения незаконной приватизации объектов коммунальной собственности.
"Под эту схему попали здания КГП "Атырау Акпарат", пристройка к зданию акимата области, газопроводы и сооружения "ОблТрансГаза" и другие. Сам Рыскалиев обложил данью крупных бизнесменов области.
К примеру, за общее покровительство путем вымогательства переоформил на своих людей доли стоимостью 250 миллионов тенге в трех фирмах предпринимателя Мералиева. Всего задокументирован и доказан 71 эпизод, причинен ущерб на сумму более 72 миллиардов тенге", - сказал Сапарбек Нурпеисов.
Генпрокуратура совместно с Антикоррупционной службой продолжает уголовное преследование группировки Рыскалиевых.
По данным Генеральной прокуратуры, по приговору суда конфисковано 185 объектов, в том числе 50 квартир, 44 земельных участка и деньги на банковских счетах. На данный момент государству возмещен ущерб на сумму свыше 44 миллиардов тенге.
"Ведется поиск и арест активов этого преступного сообщества. За рубежом арестовано 13 миллионов долларов. Ведется работа по их конфискации", - сказал начальник службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры.
В апреле 2019 года в Сети появилось видео, где запечатлен беглый экс-чиновник Бергей Рыскалиев на улицах Лондона. Бергей Рыскалиев бежал из страны в 2012 году вместе с братом Аманжаном Рыскали, бывшим депутатом Мажилиса.
С тех пор они числятся в международном розыске. Братьев обвинили в хищении государственных средств, присвоении чужого имущества и легализации всех добытых преступным путем средств. В целом ущерб оценили в 72 миллиарда тенге. Бергея и Аманжана Рыскалиевых приговорили к 17 годам строгого режима заочно.
https://tengrinews.kz/crime/13-millionov-dollarov-ryiskalievyih-arestovali-za-granitsey-379542/