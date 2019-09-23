В Нур-Султане задержали около 50 участников несанкционированного митинга

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danilov 23 Сентября 2019 в 13:13:28
"21 сентября были призывы к проведению несанкционированных митингов. Несмотря на неоднократные предупреждения прокуратуры, отдельные лица поддались на провокационные призывы, стали совершать противоправные действия, создавая угрозу спокойствию и безопасности других граждан. В этой связи органами внутренних дел приняты предусмотренные законом меры по пресечению нарушения общественного порядка", - рассказал начальник Департамента полиции Нур-Султана Ержан Саденов на брифинге в МВД.
По его словам, в отделения полиции были доставлены участники несанкционированного митинга, нарушавшие общественный порядок, дестабилизировавшие движение транспорта, а также оказавшие неповиновение и сопротивление сотрудникам.
"Задержание нарушителей проводилось максимально корректно, специальные средства не применялись. Всего доставлено по городу Нур-Султану порядка 50 нарушителей. Из них четверо привлечены к административной ответственности. Остальные после профилактической беседы были отпущены домой", - сообщил Ержан Саденов.
Ранее сообщалось, что на несанкционированных митингах в столице и Алматы были задержаны 57 человек.
Позже в соцсетях появилось видео задержания молодой девушки в Нур-Султане. В полиции заявили, что она является совершеннолетней.
"Гражданка А. 2000 года рождения, несмотря на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить участие в несанкционированном митинге, продолжала и, более того, провоцировала сотрудников правоохранительных органов на проявление агрессии, толкая их", - прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nur-sultane-zaderjali-okolo-50-uchastnikov-379792/
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Цитата: arhar от 23.09.2019 12:01:54
шаманы в
сатану астану не собираются?
шаманы в
Так мы же от Тенгрианства отказались
На видео о задержании девочки на несанкционированном митинге ответила полиция
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"По факту распространяемого в мессенджерах и социальных сетях видео о задержании якобы несовершеннолетней девочки заявляем. Гражданка А. 2000 года рождения, несмотря на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить участие в несанкционированном митинге, продолжала и, более того, провоцировала сотрудников правоохранительных органов на проявление агрессии, толкая их (имеется видео)", - сообщили в пресс-службе столичного Департамента полиции.
В полиции отметили, что в связи с этим гражданка А. вместе с другими правонарушителями была задержана. "Документов, подтверждающих личность, при задержанной не было. Тем не менее после обращения матери гражданка была отпущена и передана матери", - резюмировали в Департаменте полиции Нур-Султана.
...
Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/video-zaderjanii-devochki-nesanktsionirovannom-mitinge-379749/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz
...
"По факту распространяемого в мессенджерах и социальных сетях видео о задержании якобы несовершеннолетней девочки заявляем. Гражданка А. 2000 года рождения, несмотря на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить участие в несанкционированном митинге, продолжала и, более того, провоцировала сотрудников правоохранительных органов на проявление агрессии, толкая их (имеется видео)", - сообщили в пресс-службе столичного Департамента полиции.
В полиции отметили, что в связи с этим гражданка А. вместе с другими правонарушителями была задержана. "Документов, подтверждающих личность, при задержанной не было. Тем не менее после обращения матери гражданка была отпущена и передана матери", - резюмировали в Департаменте полиции Нур-Султана.
...
Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/video-zaderjanii-devochki-nesanktsionirovannom-mitinge-379749/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz