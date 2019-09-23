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Закона.Нет
ОПГ занималась незаконной пересадкой органов в Казахстане
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danilov 23 Сентября 2019 в 14:51:10
В Казахстане пресекли деятельность транснациональной организованной преступной группы, которая занималась незаконной трансплантацией человеческих тканей и органов. Об этом в беседе с корреспондентом Tengrinews.kz сообщил начальник Департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел Арманбек Баймурзин.

По его данным, в 2019 году возбуждено 141 уголовное дело по борьбе с торговлей людьми, в том числе 59 в за торговлю органами и тканями человека.

"В Казахстане медицина за последние несколько лет совершила огромный прорыв в сфере трансплантологии человеческих органов. Это не могло не привлечь интерес со стороны организованной преступности из-за возможности быстро и легко заработать. В текущем году пресечена деятельность транснациональной преступной группы, организовавшей с 2017 года в Казахстане незаконные сделки, связанные с продажей человеческих органов.

Было организовано и проведено 57 незаконных операций по трансплантации при участии медицинских работников. Преступники привлекали в Казахстан доноров из Украины, Узбекистана, Кыргызстана и реципиентов из числа граждан Израиля. После чего проводили операции по пересадке почек. Сейчас проводится расследование. Предварительный преступный доход организаторов составил 10 миллионов долларов. Цинизм преступников и медперсонала клиники дошел до того, что между собой доноров они называли "мясом", - сказал Арманбек Баймурзин.

Начальник Департамента криминальной полиции отметил, что в стране пересадку проводят по квотам и на платной основе.

"Везде есть очереди. Они не так быстро двигаются. А у людей с проблемами со здоровьем нет возможности ждать", - добавил Баймурзин.

Врачи проводили экспресс-анализы на совместимость и после этого проводили операции. По словам начальника департамента МВД, люди после пересадки живы, но был случай, когда гражданин Израиля заразился ВИЧ-инфекцией. Один из участников этой группы задержан в Словении, обсуждается вопрос об экстрадиции.

Напомним, известного казахстанского трансплантолога Гани Куттымуратова подозревают в незаконном изъятии органов. На врача завели уголовное дело по статьям 264, часть 2 "участие в транснациональной организованной группе или транснациональной преступной организации", и 116, часть 3 "незаконное изъятие органов и тканей человека" с 1 мая 2019 года.

Гани Куттымуратов - доктор медицинских наук PhD, обладатель международной стипендии "Болашак", 2005-2008 годы. Главный внештатный трансплантолог Минздрава Казахстана в 2011-2013 годах, врач-трансплантолог высшей категории.

Врач принимал участие в организации и проведении изъятия органов впервые в Нур-Султане, когда были изъяты сердце и почки от трупного донора и впервые произведена пересадка сердца в Казахстане в 2012 году.

Куттымуратов также организатор и инициатор проведения первой в Казахстане трансплантации поджелудочной железы и почек пациенту с сахарным диабетом в 2016 году. Провел более 340 трансплантаций почек, как от живого, так и от трупного донора. Принимал участие в разработке нормативно-правовых актов, законов, регламентирующих трансплантологию в Казахстане.

https://tengrinews.kz/crime/opg-zanimalas-nezakonnoy-peresadkoy-organov-v-kazahstane-379795/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  NBE 23.09.2019 в 15:29:28   # 731754
Страшно... с нашими чиновниками - продавцами все население могут на органы продать...
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  звукач 23.09.2019 в 18:40:29   # 731776
Смертную казнь нужно вводить за такие тяжкие преступления.Демократия и либерализм до добра не доведут.Страшно жить становится,за детей страшно.
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  старик 23.09.2019 в 20:11:24   # 731794
У этого Куттымуратова зарплата была низкая? Был уважаемым человеком, стал преступником.
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  arhar 23.09.2019 в 20:45:55   # 731806
самих на органы, и делов-то...
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  Антибиотик 24.09.2019 в 08:25:43   # 731833
Цитата: NBE от 23.09.2019 09:29:28
Страшно... с нашими чиновниками - продавцами все население могут на органы продать...
Сначала землю, а потом нас на органы
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