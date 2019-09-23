9 миллиардов, 1700 домов: имущество экс-главы подмосковного района

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danilov 23 Сентября 2019 в 17:42:58
Соответствующее решение вынес суд, об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры Российской Федерации. Вышеназванное имущество принадлежало Александру и его близким лицам. Все это было получено из непредусмотренных законом источников.
В доход государства обращены 1700 объектов недвижимости, 4 автомобиля, а также 5 миллиардов рублей. В числе недвижимости здание кинотеатра, городской торговый центр, рынок, детская поликлиника, два детских сада, базы отдыха, культурно-исторический центр, общественная баня и другие участки.
Основанием для предъявления иска Генпрокуратурой послужил ряд фактов, которые свидетельствуют о вовлеченности Постриганя в предпринимательскую деятельность своего сына. Используя властные полномочия главы района, чиновник помогал близкому родственнику успешно вести бизнес.
Также были установлены подконтрольные Постриганю лица, которые подтвердили, что являются фиктивными собственниками значительного объема имущества. Все это Постригань делал для того, чтобы скрыть от контролирующих органов незаконную недвижимость.
Генпрокуратура ранее установила, что бывший глава Клинского района использовал служебное положение для обогащения. В преступную деятельность он вовлек родственников, близкое окружение, а также подконтрольные фирмы. Постриганя задержали в Шереметьеве в 2018 году при попытке покинуть Россию.
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3190110
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1700 объектов недвижимости
Цитата: Тигра2 от 23.09.2019 16:06:36Quote:
ХЗ, какие то фантастические цифры, нереально.
ХЗ, какие то фантастические цифры, нереально.
Вышеназванное имущество принадлежало Александру и его близким лицам.
В моем городе подобным же макаром за бесценок распродали детсады. За обратный выкуп большинство торгашей, превративших их в торговые точки и даже коттеджи, залупили такую цену, что оказалось проще новые построить.
Причем знаю бывшего сельского акима, который на местах размещения бывших советских давно заброшенных промышленных объектов уже третий супермаркет построил. Не одномоментно - между строительством каждого несколько лет прошло.
Откуда он взял первоначальный капитал можно догадаться...