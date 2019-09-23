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Закона.Нет
9 миллиардов, 1700 домов: имущество экс-главы подмосковного района
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danilov 23 Сентября 2019 в 17:42:58
В доход государства поступят 9 миллиардов рублей, в том числе 1700 объектов недвижимости — все это является имуществом бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя.

Соответствующее решение вынес суд, об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры Российской Федерации. Вышеназванное имущество принадлежало Александру и его близким лицам. Все это было получено из непредусмотренных законом источников.

В доход государства обращены 1700 объектов недвижимости, 4 автомобиля, а также 5 миллиардов рублей. В числе недвижимости здание кинотеатра, городской торговый центр, рынок, детская поликлиника, два детских сада, базы отдыха, культурно-исторический центр, общественная баня и другие участки.

Основанием для предъявления иска Генпрокуратурой послужил ряд фактов, которые свидетельствуют о вовлеченности Постриганя в предпринимательскую деятельность своего сына. Используя властные полномочия главы района, чиновник помогал близкому родственнику успешно вести бизнес.

Также были установлены подконтрольные Постриганю лица, которые подтвердили, что являются фиктивными собственниками значительного объема имущества. Все это Постригань делал для того, чтобы скрыть от контролирующих органов незаконную недвижимость.

Генпрокуратура ранее установила, что бывший глава Клинского района использовал служебное положение для обогащения. В преступную деятельность он вовлек родственников, близкое окружение, а также подконтрольные фирмы. Постриганя задержали в Шереметьеве в 2018 году при попытке покинуть Россию.

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3190110
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  строитель 23.09.2019 в 18:40:42   # 731777
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  Ал 23.09.2019 в 19:35:49   # 731785
Quote:
1700 объектов недвижимости

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  старик 23.09.2019 в 20:04:54   # 731793
Никак не нажрутся мерзавцы!
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  arhar 23.09.2019 в 20:43:35   # 731805
интересно, если стального братишку сталевара раскулачить захотят, затмит сего российского казнокрада?
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  almako 23.09.2019 в 21:35:05   # 731812
И это всего лишь глава района...как и всего лишь полковники...тоже с миллиардами.. а если взяться за губернаторов и генералов, там вообще пистец будет...только кто за них возьмётся то...шел двадцатый год стабильности...
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  Тигра2 23.09.2019 в 22:06:36   # 731815
ХЗ, какие то фантастические цифры, нереально. Я насчет объектов, бабло ладно. И еще непонятно, как такое вскрывается. У нас то по любому и похлеще есть, но не раскрывают, ибо своя задница откроется, они ж не в одиночку воруют, не на марсе чай дела делают, а делятся, отстегивают, загревают, в общем играют по правилам. Хотя у нас тоже некоторые только штрафы платят в размере бюджета некоторых стран и не сидят, и ниче, нормально все, никто не задается ненужными вопросами
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  Ал 23.09.2019 в 22:09:51   # 731816
Цитата: Тигра2 от 23.09.2019 16:06:36
ХЗ, какие то фантастические цифры, нереально.
Quote:
Вышеназванное имущество принадлежало Александру и его близким лицам.
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  lado 23.09.2019 в 23:27:13   # 731827
Куда, тебе, твари столько?? НУ вот куда??? Когда же вы, ублюдки и казнакрады, наконец нажретесь????
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  Ал 23.09.2019 в 23:50:41   # 731828
Собсно я не особо удивлен: скорее всего объекты, неправомерно используя административный ресурс, приобретались по бросовым ценам.

В моем городе подобным же макаром за бесценок распродали детсады. За обратный выкуп большинство торгашей, превративших их в торговые точки и даже коттеджи, залупили такую цену, что оказалось проще новые построить.

Причем знаю бывшего сельского акима, который на местах размещения бывших советских давно заброшенных промышленных объектов уже третий супермаркет построил. Не одномоментно - между строительством каждого несколько лет прошло.
Откуда он взял первоначальный капитал можно догадаться...
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  Stalin 23.09.2019 в 23:56:49   # 731829
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