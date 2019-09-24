СК РФ раскрыл дело об убийстве Михаила Круга

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danilov 24 Сентября 2019 в 14:18:09
По версии следствия, в убийстве участвовали двое членов преступной группировки "Тверские волки" - Александр Агеев и Дмитрий Веселов. Последний стрелял в Круга. Веселова же, как сообщалось, убил еще один участник группировки - Александр Осипов, друживший с певцом.
В 2014 году в интервью "Комсомольской правде" Осипов назвал Веселова убийцей Круга, а себя - убийцей Веселова.
В августе этого года в доме Круга прошел следственный эксперимент с участием Агеева, рассказывала "Коммерсанту" сестра певца Ольга Медведева.
Агеева, приговоренного в 2009 году к пожизненному заключению за убийства и другие преступления, этапировали из колонии особого режима "Полярная сова" в Ямало-Ненецком автономном округе, он признался в участии в этом преступлении и подтвердил версию о том, что в Круга стрелял Веселов, писал "Коммерсант". Ранее Агеев отрицал свою вину.
После следственных действий в доме Круга официальных заявлений не было. Заявление Следственный комитет России (СКР) сделал сейчас, объявив о прекращении уголовного дела.
В ночь на 1 июля 2002 года в доме помимо Круга были его жена, теща и трое детей.
30 июня в Твери отмечали День города. Агеев рассказал следователям, что проникнуть в дом Круга ему и Веселову велел местный криминальный авторитет по кличке Лом (СКР уточняет, что Лом погиб в 2006 году). Самого певца, по информации, "имевшейся в распоряжении участников банды", в тот вечер не должно было быть дома.
"Соучастники намеревались лишь похитить оттуда антиквариат и ценности, после чего покинуть место совершения кражи. По замыслу заказчика, Михаил Круг, обнаружив факт хищения своего имущества, обратится к нему за помощью, тот "найдет" похищенное, после чего певец станет ему обязанным и будет выплачивать часть гонораров от концертной деятельности", - говорится в сообщении СКР.
Однако Круг с семьей неожиданно вернулись и застали грабителей врасплох, сообщает следствие. После чего Веселов, "не задумываясь", сначала "применил насилие" к теще Круга, а затем два раза выстрелил в певца из пистолета ТТ калибра 7,62 мм, после чего застрелил собаку.
Круг умер в больнице от огнестрельных ранений груди и живота. Его убийство стало одним из самых резонансных в России. СКР сообщает, что добиться признательных показаний от Агеева удалось после того, как следователи смогли установить с ним "психологический контакт".
СКР подтверждает, что Веселов был убит в марте 2003 года Осиповым, отбывающим пожизненный срок. Свои мотивы Осипов объяснил так же, как пять лет назад "Комсомольской правде" - местью за "короля шансона", как называли Круга.
"С учетом смерти Дмитрия Веселова, подозреваемого в убийстве певца Михаила Круга, следствием принято решение о прекращении уголовного дела и уголовного преследования", - резюмирует СКР.
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