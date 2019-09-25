Арест главврача в Алматы: Токаев поручил разобраться

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danilov 25 Сентября 2019 в 17:28:08
"Находясь в Нью-Йорке, прочитал обращения медицинской общественности по поводу задержания главврача и анестезиолога алматинской 4-й горбольницы в связи со смертью пациента в Германии. Дал поручение разобраться согласно законодательству. АП, Минздрав, аким Алматы держат на контроле", - написал Президент в Twitter.
Ранее стало известно об аресте главного врача городской больницы № 4 Алматы Каната Тезекбаева. Его подозревают в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Медик оказался под следствием после смерти сына начальника Департамента полиции Алматы Серика Кудебаева. Также по этому делу арестован анестезиолог больницы Аскар Тунгушбаев.
Коллеги Каната Тезекбаева встали на его защиту, а супруга Дина Тезекбаева обратилась к Президенту Касым-Жомарту Токаеву с просьбой взять дело под личный контроль.
Арестованного главврача Каната Тезекбаева отпустили под подписку о невыезде
Главного врача городской больницы № 4 Алматы Каната Тезекбаева отпустили под подписку о невыезде, передает Tengrinews.kz. Об этом сообщил его адвокат Кайрат Байбазаров.
22 сентября 2019 года специализированный межрайонный следственного суда Алматы санкционировал арест Каната Тезекбаева на два месяца. 25 сентября адвокат обжаловал решение суда и прежнее постановление было отменено. "Сам Канат Тезекбаев не присутствовал на рассмотрении апелляции. Его скоро выпустят из СИЗО", - сообщил Байбазаров.
Каната Тезекбаева подозревают в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Медик оказался под следствием после смерти Нурсултана Кудебаева - сына начальника Департамента полиции Алматы. Также по этому делу арестован анестезиолог больницы Аскар Тунгушбаев.
Коллеги Каната Тезекбаева заступились за врача, а супруга Дина Тезекбаева обратилась к Касым-Жомарту Токаеву с просьбой взять дело под личный контроль. Позже Президент поручил разобраться в этом деле.
Нурсултан Кудебаев скончался в конце августа 2019 года в Германии. До этого его оперировали врачи городской больницы № 4 Алматы, куда он поступил из-за травм, полученных в результате ДТП.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/arestovannogo-glavvracha-kanata-tezekbaeva-otpustili-380028/