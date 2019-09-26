Анестезиолога, арестованного по делу Кудебаева, выпустили

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 26 Сентября 2019 в 12:19:34
Об этом сообщила президент Национальной медицинской ассоциации Айжан Садыкова. Ее слова подтвердили в Управлении общественного здоровья Алматы.
Айжан Садыкова сообщила также, что Тунгушбаев находился под арестом со 2 сентября.
"Надеемся на дальнейшее проведение честного и прозрачного расследования", - сказала она.
Позже в пресс-службе городского суда пояснили, что соответствующее ходатайство поступило от Департамента экономических расследований по городу Алматы.
"25 сентября постановлением специализированного межрайонного следственного суда города Алматы Аскару Тунгушбаеву изменен вид меры пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении.
Напомним, главного врача и анестезиолога городской больницы № 4 арестовали после смерти сына начальника ДП Алматы Нурсултана Кудебаева. Врачей подозревают в ненадлежащем исполнении своих обязанностей. За них заступились коллеги и родные. После их обращения Касым-Жомарт Токаев поручил уполномоченным органам держать это дело на контроле. Вечером 25 сентября стало известно об освобождении главврача Каната Тезекбаева, его также отпустили под подписку о невыезде.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/anesteziologa-arestovannogo-po-delu-kudebaeva-vyipustili-380061/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Сын, напомним, умер в клинике в Германии спустя 26 дней после того, как его прооперировали в Алматы, куда он попал после того, как в нетрезвом состоянии разбился на квадроцикле.
За известного в стране медика Тезекбаева вступились целые коллективы, а его супруга распространила открытое обращение к президенту, и Касым-Жомарт Токаев, находящийся в Нью-Йорке, высказался по этому поводу у себя в Твиттере (https://twitter.com/TokayevKZ/status/1176794561273839616). Уже через час после «твита» Специализированный межрайонный следственный суд Алматы (тот, который три дня назад санкционировал арест врачей на два месяца) внезапно рассмотрел апелляцию адвоката Тезекбаева и выпустил его под подписку о невыезде.
Повезло что врач известный, простого бы закатали и пох мороз