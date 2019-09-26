Итоги обыска у бывшего мэра китайского Гуанчжоу удивили даже бывалых следователей

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danilov 26 Сентября 2019 в 14:34:36
Комментарии, по рейтингу, по дате
выглядят так, и 13.5 тонн золота в видео не увидел. Кто нибудь знает китайский, может посмотреть оригинал? Кажись жюрналюги врут насчет количества...
Цитата: NBE от 26.09.2019 09:05:38
1 млрд долларов
выглядят так, и 13.5 тонн золота в видео не увидел. Кто нибудь знает китайский, может посмотреть оригинал? Кажись жюрналюги врут насчет количества...
1 млрд долларов
выглядят так, и 13.5 тонн золота в видео не увидел. Кто нибудь знает китайский, может посмотреть оригинал? Кажись жюрналюги врут насчет количества...
Это уже не важно.
Писдес котенку*
alpha_portal 26.09.2019 в 20:46:05 # 732083