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Итоги обыска у бывшего мэра китайского Гуанчжоу удивили даже бывалых следователей
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danilov 26 Сентября 2019 в 14:34:36
Комментарии, по рейтингу, по дате
  PHATik 26.09.2019 в 14:59:38   # 732035
Это не оговорка? 40 млр долларов налом???
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  NBE 26.09.2019 в 15:05:38   # 732036
1 млрд долларов



выглядят так, и 13.5 тонн золота в видео не увидел. Кто нибудь знает китайский, может посмотреть оригинал? Кажись жюрналюги врут насчет количества...
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  строитель 26.09.2019 в 15:09:13   # 732037
Самоубийца
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  андремас 26.09.2019 в 15:58:18   # 732042
Цитата: NBE от 26.09.2019 09:05:38
1 млрд долларов



выглядят так, и 13.5 тонн золота в видео не увидел. Кто нибудь знает китайский, может посмотреть оригинал? Кажись жюрналюги врут насчет количества...


Это уже не важно.
Писдес котенку*
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  старик 26.09.2019 в 20:32:58   # 732077
В подвале бюджет средней страны!
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  alpha_portal 26.09.2019 в 20:46:05   # 732083
Ну все. Расстрел теперь не избежен!
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