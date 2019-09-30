Требует наказать Жанпеисова

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danilov 30 Сентября 2019 в 16:05:23
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 30.09.2019 в 16:30:03 # 732351
Заистерил. Телевидение позвал. Сыночек где твой с дубинкой? Или надо было подождать пока он проломит череп Руслану?
Терпи теперь!
Смотри как занозило!
Бабки есть теперь закон купить можно? Кто хотел мировую? Кто из под тишка решил Руслана закрыть? Мы все знаем чего вы стоите все! "Бизнесмены" выходцы из органов!
Антибиотик 30.09.2019 в 16:41:17 # 732353
alpha_portal 30.09.2019 в 16:44:07 # 732354
Цитата: Антибиотик от 30.09.2019 10:41:17
Блин на работе видосы не открываются, а не телефоне мегабайтов нет(( Че там интересно?
Блин на работе видосы не открываются, а не телефоне мегабайтов нет(( Че там интересно?
Истерят. Проще говоря. В доводы представляют сарафанное радио. По факту просто кипиш подымают. Обидно большим людям получать люлей от простых граждан
alpha_portal 30.09.2019 в 16:53:25 # 732356
Ruslan Lazuta
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SOS! В этой борьбе мне одному не выстоять! Против структуры и её системы, против финансового положения "потерпевшей" семьи - одного знания Закона мало. Поэтому мне необходима финансовая поддержка!
Я Прошу Всех неравнодушных откликнутся и поддержать меня финансово. Для успешного ведения этого дела нужны ряд экспертиз, привлечение специалистов и постоянное освещение происходящего во всех СМИ. Мало того, необходимы найм адвоката и расходы на транспорт и прочие юридические моменты.
К сожалению я не располагаю такой возможностью и поэтому Прошу ПОМОЩИ!
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